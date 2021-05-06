МИД Турции осудил решение парламента Латвии признать геноцид армян

Анкара, 6 мая. Министерство иностранных дел Турции отвергло декларацию Сейма Латвии о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи в начале XX века.

«Принятая сегодня латвийским парламентом декларация, признающая события 1915 года «геноцидом», является ничтожной попыткой переписать историю по политическим мотивам. Мы отвергаем и решительно осуждаем это прискорбное и незаконное заявление. Парламенты не являются местом, где пишут или выносят суждения об истории», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства страны.

Press Release Regarding the Declaration Adopted by the Latvian Parliament (Saeima) on the Events of 1915 https://t.co/l2dEgmQfog pic.twitter.com/YclPK9eiX6 — Turkish MFA (@MFATurkey) May 6, 2021

Как отметил турецкий МИД, не существует никаких оснований, указывающих на то, чтобы использовать термин «геноцид» в отношении гибели и депортации армянского населения в первой четверти XX столетия в Османской империи. В пресс-релизе ведомства отмечается, что решение Риги противоречит как положениям Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так и решениям, принятым Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в 2013 и 2015 годах, которые четко устанавливают противоречивый характер событий 1915 года.

«Вместо того, чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду из событий прошлого, мы призываем латвийский парламент исправить эту ошибку и поддержать усилия, направленные на установление практики мирного сосуществования в регионе, особенно между турецким и армянским народами», — утверждают в МИД республики.

BREAKING: Latvia’s Parliament (Saeima) Officially Recognizes The Armenian Genocide. pic.twitter.com/iLypb9sjZX — Zartonk Media (@ZartonkMedia) May 6, 2021

Еще 24 апреля 2020 года две силы в латвийском парламенте («Новые консерваторы» и партия «Да развитию») выступили с заявлениями, осуждающими геноцид армян. По инициативе этих сил, а также большинства представителей партии «Согласие», в феврале 2021 года начался процесс признания геноцида армян, в результате чего 23 апреля была представлена резолюция-заявление.

За принятие декларации о признании и осуждении геноцида армян проголосовали 58 латвийских парламентариев из 100, воздержались 7. Сейм подчеркнул, что Латвия чтит память всех жертв геноцида армян и проявляет уважение к выжившим, а также отметил, что «открытые и свободные дискуссии об исторических событиях необходимы для развития здоровой и зрелой демократии».

В конце апреля президент США Джо Байден в своем официальном заявлении признал геноцидом массовые убийства этнических армян, совершенные в начале XX века на территории Османской империи. Жест был приурочен к Дню памяти жертв геноцида армян.

US President Biden calls 1915 massacres of Armenians by Ottoman Empire a ‘genocide’ https://t.co/8IljkABj30 pic.twitter.com/3ss3t4lkUb — FRANCE 24 English (@France24_en) April 24, 2021

МИД Турции резко раскритиковал позицию лидера Соединенных Штатов, отметив, что подобное решение американской стороны «никогда не будет принято турецким народом и нанесет глубокую рану, подрывающую взаимное доверие и дружбу».

В конце XIX — начале XX веков в Османском государстве регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, как утверждают историки, были убиты более полутора миллиона армянских жителей. Анкара признает факт массовой гибели армянского населения в тот период, однако считает число жертв преувеличенным. Позиция Турции заключается в том, что трагические события были следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой стали как армяне, так и сами турки.