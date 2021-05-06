Гарик Харламов призвал россиян поддержать располневшего Уилла Смита

Москва, 6 мая. Телеведущий Гарик Харламов обратился к подписчикам с просьбой поддержать вкусным русским рецептом поправившегося актера Уилла Смита.

Голливудская звезда опубликовала пост с фотографией, на которой видны обвисший живот и бока. Располневший актер написал, что сейчас находится в своей худшей форме, однако на снимке он стоит с гордо поднятой головой.

Харламов не упустил случая посмеяться над звездой. Юморист призвал подписчиков поддержать актера, чтобы он и дальше оставался в таком весе.

«Давайте напишем Уиллу Смиту, что он красавец, и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать», — иронично пошутил телеведущий.

Поклонники Харламова тут же принялись шутить на заданную тему, соревнуясь в остроумии насчет физической формы кумира миллионов.

«Жена мечтала, чтобы у меня была фигура как у Уилла Смита. Ее мечта сбылась!» — написал один из подписчиков юмориста.

Многие посоветовали Смиту расслабиться и поехать на лето к бабушке в деревню, а кто-то отметил, что он даже с такой фигурой останется для них любимым актером, передает «Вечерняя Москва».

В прошлом году Харламов пережил развод с супругой Кристиной Асмус, который, как признались актеры, обоим дался тяжело. Несмотря на общую дочь, звезды редко общаются после разрыва. Так, известного юмориста не увидели на дне рождения звезды фильма «Текст».