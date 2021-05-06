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Гарик Харламов призвал россиян поддержать располневшего Уилла Смита

Шоу-бизнес
Гарик Харламов призвал россиян поддержать располневшего Уилла Смита
instagram.com  /  @garikkharlamov

Москва, 6 мая. Телеведущий Гарик Харламов обратился к подписчикам с просьбой поддержать вкусным русским рецептом поправившегося актера Уилла Смита.

Голливудская звезда опубликовала пост с фотографией, на которой видны обвисший живот и бока. Располневший актер написал, что сейчас находится в своей худшей форме, однако на снимке он стоит с гордо поднятой головой.

Харламов не упустил случая посмеяться над звездой. Юморист призвал подписчиков поддержать актера, чтобы он и дальше оставался в таком весе.

«Давайте напишем Уиллу Смиту, что он красавец, и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать», — иронично пошутил телеведущий.

Поклонники Харламова тут же принялись шутить на заданную тему, соревнуясь в остроумии насчет физической формы кумира миллионов.

«Жена мечтала, чтобы у меня была фигура как у Уилла Смита. Ее мечта сбылась!» — написал один из подписчиков юмориста.

Многие посоветовали Смиту расслабиться и поехать на лето к бабушке в деревню, а кто-то отметил, что он даже с такой фигурой останется для них любимым актером, передает «Вечерняя Москва».

В прошлом году Харламов пережил развод с супругой Кристиной Асмус, который, как признались актеры, обоим дался тяжело. Несмотря на общую дочь, звезды редко общаются после разрыва. Так, известного юмориста не увидели на дне рождения звезды фильма «Текст».

гарик харламов уилл смит юмор
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