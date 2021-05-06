Житель Орловской области до смерти забил свою мать

Орел, 6 мая. В городе Ливны задержан 46-летний мужчина, который подозревается в убийстве своей матери.

Тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в ее собственном доме. Мужчина во время семейной ссоры вышел из себя и нанес матери несколько ударов по голове, сообщили в СКР по Орловской области. По версии следствия, пожилая женщина скончалась на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемый задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.