Три человека получили ранения при стрельбе в школе в Айдахо

Вашингтон, 6 мая. Сотрудники полиции американского штата Айдахо подтвердили факт стрельбы в средней школе Ригби.

Стрелка удалось задержать, никакой угрозы для учащихся нет, заявил суперинтендант школьного округа Джефферсон Чад Мартин. Троих человек с ранениями доставили в больницу.

Всех учащихся эвакуировали, позже на автобусах их доставят домой или передадут родителям. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Техасе, сообщало Федеральное агентство новостей. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Подозреваемого в нападении арестовать не удалось.