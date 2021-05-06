Командующий Каспийской флотилией поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы

Каспийск, 6 мая. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Дагестане, получили поздравление от командующего Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирала Александра Пешкова.

Командующий лично встретился с ветеранами в преддверии 76-летия победы в ВОВ. Они получили благодарность от Пешкова за проявленные честь, мужество, отвагу и великий подвиг борьбы с нацистской Германией. Контр-адмирал пожелал ветеранам крепкого здоровья, энергии, счастья и долгих лет жизни.

Военный оркестр флотилии провел мини-парад для проживающих в Каспийске ветеранов. Морпехи и моряки КФл торжественно вручили цветы, памятные подарки, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями, а также рисунки, которые нарисовали дети.

Военнослужащие Тихоокеанского флота ранее приготовились поздравить с праздником 9 Мая ветеранов ВОВ, проживающих на полуострове Камчатка.