Труп мужчины без головы и кистей нашли в Белгородской области

Белгород, 6 мая. Житель Старого Оскола Белгородской области обвиняется в убийстве приятеля, сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла при пьяной ссоре в квартире в конце апреля. Один из участников конфликта разозлился на собутыльника и ударил его несколько раз топором по голове и шее. Потерпевший получил травмы и умер.

Подозреваемый пытался скрыть следы преступления и отрезал жертве голову и части рук, которые сбросил в реку. Убийство раскрыли тогда, когда соседка злоумышленника почувствовала неприятный запах из квартиры и сообщила об этом в полицию. Останки убитого были найдены в квартире. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Киллер на Кубани получил второй пожизненный срок за убийство полицейских, сообщал ФАН. Осудить преступника удалось спустя более чем 22 года.