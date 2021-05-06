Кудрявцева расспросила Салтыкову о старшем брате певицы

Москва, 6 мая. Звезда девяностых призналась, что до сих пор не может отойти от смерти отца.

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева приоткрыла семейную тайну певицы Ирины Салтыковой. Речь идет о старшем брате звезды, которого она по непонятным причинам скрывает. Подробнее — в материале «Дни24».

Салтыкова рассказала правду в эфире телешоу «Секрет на миллион». Звезда девяностых также призналась, что по-прежнему тяжело переживает смерть отца.

Во время эфира было заметно, что Кудрявцевой очень тяжело давался разговор. Она назвала артистку невероятно успешным человеком, способным построить головокружительную карьеру самостоятельно.

Интересно, что у Ирины Салтыковой когда-то были шансы добиться высот в профессиональном спорте, строительстве и бизнесе, но она выбрала любимое дело — сцену.

Благодаря непоколебимому характеру и упорству, Ирина преуспевает во всем. Помимо звездной карьеры, женщина воспитала дочь, запустила собственный модный бренд и написала несколько книг.

Несмотря на громкий развод с Виктором Салтыковым, певица сумела построить новые счастливые отношения. Салтыкова рассказала, как ей удалось трижды влюбиться и даже планировать вторую свадьбу.

Семья для певицы всегда оставалась на первом месте. Интересно, но мало кто знает о старшем брате, которого артистка скрывает от публики.

Не назвала артистка и имя мужчины, с которым у нее долгое время были отношения и он обеспечивал ее финансово.

Ранее певица рассказывала, где собирается отмечать свой 55-летний юбилей.