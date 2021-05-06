Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 21:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Политика
«По плану или нет»: Пушков заявил, что США проиграли войну в Афганистане
21:37
Политика
Пушков прокомментировали признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19
21:30
Общество
Легендарную крымскую АЭС начали огораживать заборами с охраной, чтобы вскоре снести
21:25
Шоу-бизнес
Решетова будет вести шоу с Собчак, которая высмеяла ее при матери Тимати
21:22
Спорт
Третья ракетка мира Медведев проиграл Гарину в четвертьфинале "Мастерса" в Мадриде
21:20
Шоу-бизнес
Харламов предложил кандидатуру Билла Гейтса в качестве нового героя «Холостяка»
21:19
Общество
Жириновский вслед за Линдеманном спел песню «Любимый город»
21:17
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала, как пережила тяжелую утрату
21:17
Весь мир
Действия боевиков в ЦАР заставили 370 тысяч детей республики покинуть дома
21:13
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце ради съемок согласилась на афрокосички
21:08
Шоу-бизнес
Лепс поздравил с днем рождения младшего сына
21:07
Весь мир
Правительство Конго во главе с премьер-министром ушло в отставку
21:07
Общество
Соловейчик рассказал, почему идея нацизма привлекательна для молодежи
21:03
Шоу-бизнес
Внук 89-летней актрисы Доротенко выгнал ее из собственной квартиры
21:02
Экономика
Мировой рынок сырья может повторить сценарий 2011 года
21:02
Весь мир
Правительство Танзании прекратило авиасообщение с Индией
21:00
Экономика
Экономист рассказал о потенциале России в борьбе за лидерство на водородном рынке
20:59
Экономика
Неожиданного союзника России в борьбе с долларом назвали в Китае
20:58
Происшествия
Водитель мопеда без прав устроил ДТП в Краснодаре
20:57
Шоу-бизнес
Елену Малышеву раскритиковали за комментарий о блокадниках
Все новости
Наверх

Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями

Армия
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
facebook.com  /  NATO

Брюссель, 6 мая. Учения НАТО Defender Europe 2021 способствуют расширению сил Альянса в Прибалтике, что может обернуться для стран региона неожиданными последствиями. Об этом пишут в СМИ.

США нацелены на восстановление и мобилизацию сил НАТО, но для этого им нужен внешний враг, перед которым можно сплотить союзников. Как пишет издание The Baltic Word, на эту роль лучше всего подходит Россия.

Чиновники Альянса заверяют, что целью учений является повышение стратегической и тактической готовности вооруженных сил, а также улучшение оперативной координации европейских и американских войск. Однако многие военные эксперты полагают, что в ходе маневров военные намерены в первую очередь отработать совместные действия всех сил НАТО по использованию инфраструктуры для вероятной переброски войск к границам РФ.

«Это создает риски и способствует росту напряженности в регионе. В таких условиях полномасштабный вооруженный конфликт вполне реален. Руководство стран Балтии всячески поддерживает такое положение вещей, несмотря на то, что подвергает серьезной опасности собственное население», — отмечают журналисты.

Ранее стало известно, что США присоединятся к программе ЕС по быстрому развертыванию военных сил в Европе.

нато учения прибалтика
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 92322 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 81010 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 58315 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 47885 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 39964 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Армия / Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Рейтинг@Mail.ru