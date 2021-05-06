Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями

Брюссель, 6 мая. Учения НАТО Defender Europe 2021 способствуют расширению сил Альянса в Прибалтике, что может обернуться для стран региона неожиданными последствиями. Об этом пишут в СМИ.

США нацелены на восстановление и мобилизацию сил НАТО, но для этого им нужен внешний враг, перед которым можно сплотить союзников. Как пишет издание The Baltic Word, на эту роль лучше всего подходит Россия.

Чиновники Альянса заверяют, что целью учений является повышение стратегической и тактической готовности вооруженных сил, а также улучшение оперативной координации европейских и американских войск. Однако многие военные эксперты полагают, что в ходе маневров военные намерены в первую очередь отработать совместные действия всех сил НАТО по использованию инфраструктуры для вероятной переброски войск к границам РФ.

«Это создает риски и способствует росту напряженности в регионе. В таких условиях полномасштабный вооруженный конфликт вполне реален. Руководство стран Балтии всячески поддерживает такое положение вещей, несмотря на то, что подвергает серьезной опасности собственное население», — отмечают журналисты.

Ранее стало известно, что США присоединятся к программе ЕС по быстрому развертыванию военных сил в Европе.