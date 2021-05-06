Фермер-инвалид обвинил администрацию Байдена в расизме

Мадисон, 6 мая. Владелец молочной фермы в штате Висконсин подал в суд на администрацию Джозефа Байдена из-за «расистского» плана помощи во время пандемии коронавируса.

Речь идет о программе списания кредитов в пакете стимулирования экономики, который был разработан новым президентом США. Подать заявку имеют право только темнокожие фермеры, коренные американцы, латиноамериканцы и азиаты. Адам Фауст, который живет с протезами ног и ведет хозяйство, утверждает, что такое решение Байдена является откровенным расизмом.

Адам управляет семейной молочной фермой в Чилтоне и заботится о 140 коровах. Вместе с другими возмущенными он подал иск с требованием признать факт дискриминации, пишет Daily Mail.

Согласно результатам опроса Rasussen Report, более 50% американцев сомневаются в профпригодности Джо Байдена и взволнованы его душевным здоровьем. Национальный лидер все чаще демонстрирует признаки серьезного психического расстройства, пишет ФАН.