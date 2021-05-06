Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:10
Экономика
Россиянам рассказали, в каких регионах продаются самые дорогие частные дома
20:10
Армия
Пилоты ЦВО поздравят ветеранов с Днем Победы с вертолета Ми-26 над Екатеринбургом
20:08
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посетовала на редкие комплименты от мужа
20:06
Весь мир
Армия ЦАР благодарит инструкторов из РФ за обучение военнослужащих обезвреживанию мин
20:05
Армия
Военнослужащие ЮВО поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны
20:00
Общество
Ушел из жизни российский режиссер и актер Олег Зорин
20:00
Весь мир
Израильский суд приостановил выселение палестинцев из Иерусалима из-за беспорядков
20:00
Политика
Жертвы украинских репрессий возмущены реакцией Запада на преступления Киева
19:59
Общество
Мария Копылова: Медаль «За оборону Ленинграда» погибла в блокаде, а я выжила
19:57
Общество
Фермер-инвалид обвинил администрацию Байдена в расизме
19:57
Общество
Презентация книги о защитниках Богородицкого дворца-музея состоялась в Тульской области
19:57
Общество
Астрологический портрет объяснил политические решения Оксаны Марченко
19:57
Армия
В Самаре прошла первая репетиция авиационной части парада Победы
19:56
Происшествия
После пожара в «Вечном зове» опечатали пищеблок второго здания гостиницы
19:56
Армия
Артиллерийские расчеты ВВО провели репетицию салюта к 9 Мая
19:54
Спорт
Ярослав Ракицкий может уйти из «Зенита»
19:53
Политика
Депутат Рады получил разрешение на показ картины «В бой идут одни «старики»
19:52
Происшествия
Находившийся в СИЗО омич стал фигурантом дела о реабилитации нацизма
19:51
Общество
Температура на Земле достигла рекордных показателей
19:50
Происшествия
Двое пьяных мужчин с ножом отняли у петербурженки наушники
Все новости
Наверх

Фермер-инвалид обвинил администрацию Байдена в расизме

Общество
Фермер-инвалид обвинил администрацию Байдена в расизме
Global Look Press  /  Jim LoScalzo - Pool via CNP

Мадисон, 6 мая. Владелец молочной фермы в штате Висконсин подал в суд на администрацию Джозефа Байдена из-за «расистского» плана помощи во время пандемии коронавируса.

Речь идет о программе списания кредитов в пакете стимулирования экономики, который был разработан новым президентом США. Подать заявку имеют право только темнокожие фермеры, коренные американцы, латиноамериканцы и азиаты. Адам Фауст, который живет с протезами ног и ведет хозяйство, утверждает, что такое решение Байдена является откровенным расизмом.

Адам управляет семейной молочной фермой в Чилтоне и заботится о 140 коровах. Вместе с другими возмущенными он подал иск с требованием признать факт дискриминации, пишет Daily Mail.

Согласно результатам опроса Rasussen Report, более 50% американцев сомневаются в профпригодности Джо Байдена и взволнованы его душевным здоровьем. Национальный лидер все чаще демонстрирует признаки серьезного психического расстройства, пишет ФАН.

сша байден фермер
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 90192 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 79006 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 57546 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 44786 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 39316 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Общество / Фермер-инвалид обвинил администрацию Байдена в расизме
Рейтинг@Mail.ru