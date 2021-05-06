Астрологический портрет объяснил политические решения Оксаны Марченко

Киев, 6 мая. Астрологи составили портрет украинской телеведущей и жены лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Недавно Марченко фактически объявила войну президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав глупыми и неконституционными санкции против ее семьи. На протяжении семи лет близкие Медведчука терпят оскорбления и публичное унижение. Марченко прошла через травлю на телевидении, и даже была вынуждена уйти с телеканала, где много лет вела популярные программы.

Оксане Марченко запретили участвовать в проекте «Танцы со звездами», чему поспособствовали ее коллеги, написав открытое письмо руководству телеканала. Астрологи отметили, что Марченко является очень «договороспособным» человеком. Венера в Тельце дает ей не только красоту и женственность, но и упрямство в достижении целей.

Аспект Солнце квадрат Юпитер говорит о том, что человек добьется славы или денег, но «со временем». И ничто с неба просто так падать не будет. «Люди квадрата» ставят перед собой глобальные и масштабные цели, именно квадрат помогает Марченко выстоять в сложной ситуации. Однако это может стать препятствием на пути к креслу президента, о чем активно пишут СМИ.

Солнце в гороскопе женщины расскажет о том, каким будет ее супруг. В случае Виктора Медведчука успеха и известности он добился без посторонней помощи, то же самое можно сказать и о его жене.

Ранее стало известно, что Виктор Медведчук попал в список самых богатых украинцев, оказавшись в рейтинге Forbes впервые.