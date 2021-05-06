В Самаре прошла первая репетиция авиационной части парада Победы

Самара, 6 мая. Первую репетицию демонстрационного пролета авиации провели в Самаре в рамках подготовки к 9 Мая.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что жители города могли увидеть в небе над площадью Куйбышева два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два истребителя-бомбардировщика Су-34. Также над Самарой пролетели вертолеты Ми-2 из самарского аэроклуба ЦСКА.

Отмечается, что вылет авиатехники в Самару осуществлялся с двух аэродромов, дислоцированных в Челябинской и Самарской областях.

Ранее в Сети были опубликованы кадры репетиции авиационной части парада в небе над Москвой. В тренировке приняли участие 76 самолетов и вертолетов, вылетевшие с восьми разных аэродромов. В их числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» — МиГ-31К, передает RT.