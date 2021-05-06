Артиллерийские расчеты ВВО провели репетицию салюта к 9 Мая

Чита, 6 мая. Сводный салютный дивизион ВВО провел совместную тренировку на одном из полигонов Забайкальского края в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в мероприятии приняли участие военнослужащие артиллерийских подразделений окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов. Отмечается, что военнослужащими были задействованы гаубицы «Мста-Б», а также салютные установки 2А30.

Ранее сообщалось, что Ростех создал более 100 тысяч салютных зарядов для мероприятий, посвященных 76-й годовщине победы в ВОВ. Отмечалось также, что в честь празднования Дня Победы фейерверки в Москве пройдут на 31 площадке, передает RT.