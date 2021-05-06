В результате перестрелки в Рио-де-Жанейро погибли 25 человек

Рио-де-Жанейро, 6 мая. По крайней мере 25 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате перестрелки в районе Жакарезинью, на севере Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает издание G1.

CHACINA, BARBÁRIE!



Operação no Jacarezinho deixa 23 mortos, provoca intenso tiroteio e tem fuga de bandidos | Rio de Janeiro | G1 https://t.co/0wG4SnihzJ — Santiago, Raull. #AteVencermosAFome (@raullsantiago) May 6, 2021



Перестрелка произошла во время операции Exceptis, целью которой является задержание банд несовершеннолетних, причастных к убийствами, кражами и угоном поездов Supervia.

В результате завязавшейся перестрелки было убито 24 преступника. Полицейский Андре Фриас получил смертельное ранение в голову, также были ранены двое его коллег.

Кроме этого, были госпитализированы двое пассажиров метро, в которых попали шальные пули в то время, как вагон, в котором они находились проезжал станцию Триажень рядом с местом проведения полицейской операции.

Vulto aparece em momento que rola troca de tiros entre a Polícia e traficantes no Jacarezinho, reparem! ???? pic.twitter.com/ZAMYpArw5j — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) May 6, 2021

Власти сообщают, что ликвидированные преступники являлись членами криминальной группировки, которая контролирует район Жакарезинью.

Одна из жительниц района сообщила, что все утро улицы Жакарезинью были пусты и был слышен только звук вертолетов, стрельбы и взрывов. Местные жители, рассказали, что не могли покинуть дома из-за стрельбы. Семейная клиника Anthidio Dias da Silveira Жакарезинью была вынуждена закрыться на некоторое время.

Jacarezinho

O clima ainda continua muito tenso na comunidade. Chega a 23 o número de mortos ate o momento. pic.twitter.com/SOXWWmqmXr — Milícia RJ News (@RjMilicia) May 6, 2021

Из-за стрельбы получили повреждения линия метро №2, а также две ветки пригородной железной дороги Supervia.

Flagrante de desespero de familiares de baleado no Jacarezinho. Atualmente não se sabe são parentes de envolvidos ou inocentes. pic.twitter.com/CTSjKt2sZk — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) May 6, 2021

Согласно онлайн-платформе Fogo Cruzado («Перекрестный огонь»), которая регистрирует случаи насилия в Бразилии, в результате этой полицейской операции было зафиксировано рекордное количество смертей с 2016 года.

В июне 2020 года Федеральный верховный суд Бразилии приостановил полицейские операции в фавелах на время пандемии. Решение суда позволяет проводить операции только в «исключительных случаях». Для этого полиция должна сообщить прокуратуре о мотивах операции.