Ярослав Ракицкий может уйти из «Зенита»

Санкт-Петербург, 6 мая. Украинский защитник Ярослав Ракицкий может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно.

Петербургский «Зенит» рассматривает кандидатуру бразильского защитника Маркао из турецкого «Галатасарая» в качестве замены Ярославу Ракицкому. Соответствующую информацию представил журналист Иван Карпов.

По данным источника, украинский защитник может уйти из петербургского клуба летом. При этом соглашение Ракицкого с «Зенитом» действует до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего Маркао в 12 миллионов евро. В этом сезоне защитник провел за «Галатасарай» 39 матчей, отметившись голом и результативной передачей.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов был дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ. Соответствующее решение приняли члены КДК РФС.