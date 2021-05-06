Депутат Рады получил разрешение на показ картины «В бой идут одни «старики»

Киев, 6 мая. Правообладатель дал лицензию депутату Верховной рады от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу на единоразовый публичный показ копии картины «В бой идут одни «старики» в кинозале парламента.

Об этом сказано на сайте фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». В релизе говорится, что 7 мая, накануне Дня Победы, в кинозале Рады состоится показ фильма «В бой идут одни «старики».

«Таким образом, (Рабинович — Прим. ред.) реализовал свое обещание, получив заранее от правообладателя — компании GLOBAL 3 PICTURES, INC. — неисключительную лицензию на единоразовый публичный показ цветной копии картины в кинозале здания Верховной рады Украины», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты от ОПЗЖ провели акцию памяти о погибших в Великой Отечественной войне родственниках во время заседания Верховной рады.