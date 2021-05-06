Находившийся в СИЗО омич стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

Омск, 6 мая. Мужчина оправдывал перед своими сокамерниками действия нацистских преступников во время Второй мировой войны. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

СУ СКР возбудило уголовное дело после материалов ФСБ И ФСИН. В совершении преступления подозревается ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний житель Большереченского района.

Ейский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма со стороны местного жителя. В 2019 году пользователь одной из социальных сетей на своей странице опубликовал сведения, в которых отрицается факт массового уничтожения евреев в концентрационном лагере «Освенцим», сообщал ФАН.