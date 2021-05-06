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Температура на Земле достигла рекордных показателей

  /   Обновлено: 06 мая 2021 19:59
Общество
Температура на Земле достигла рекордных показателей
pxhere.com

Нью-Йорк, 6 мая. Человечество «стоит на краю пропасти» утверждает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Это связано с показателями температуры на Земле, ставшими рекордными.

Показатели температуры Земли достигли рекордно высокого уровня за три миллиона лет. Об этом на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» заявил генсек ООН Антониу Гуттереш.

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов», — уточнил он.

По словам генерального секретаря, концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума. Этот показатель превышает аналогичные показатели доиндустриального уровня на 148%. Предотвратить возникновение катастрофических последствий можно лишь сообща. Для этого нужно встать на чистый и «зеленый» путь развития, заключил Гуттереш.

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