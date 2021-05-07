Правильное очищение имеет огромное значение для красоты и здоровья кожи лица. Обеспечить полноценный уход, используя только лишь специализированные средства для снятия макияжа, не всегда представляется возможным. Полноценно очистить поры от загрязнений, эффективно отшелушить омертвевшие частички и избавить от черных точек под силу далеко не каждой «умывалке». Здесь нужна «тяжелая артиллерия». Использование скраба для лица 1-2 раза в неделю избавит от многих проблем, устранит дефекты и сделает кожу сияющей.

Мы разузнали больше о полезных свойствах скрабов для лица, правилах их применения и составили свой рейтинг лучших представителей в этой области по версии ФАН.

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Несколько слов о строении нашей кожи

Это может показаться удивительным и даже немного странным, но факт остается фактом — самый обширный и тяжелый орган человеческого тела — это кожа. Ее общий вес может достигать 10 кг!

Кожа выполняет множество важнейших функций:

Защищает от механических повреждений, обезвоживания, вредного ультрафиолетового излучения, проникновения патогенных микроорганизмов.

Обеспечивает поддержание нормальной температуры тела.

С потом через поры выводятся вредные вещества, что способствует очищению и оздоровлению организма.

Через кожу происходит процесс газообмена: выделяется углекислый газ и поглощается кислород.

На коже сосредоточено огромное количество нервных окончаний.

Под воздействием солнечных лучей в коже синтезируется до 80% витамина D.

Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы, или подкожно-жировой клетчатки.

Самый верхний слой обладает водоотталкивающими свойствами и придает коже определенный оттенок, но главная его задача — защищать и генерировать новые клетки. Каждый день из нижних слоев эпидермиса выходит около полумиллиарда «новорожденных» клеток, которые заменяют собой отмирающие старые. Если процесс по тем или иным причинам замедляется, то роговые чешуйки не отшелушиваются, а остаются на коже, делая ее поверхность неровной, а цвет — серым и тусклым. К счастью, в нашей власти «подстегнуть» обновление клеток и улучшить внешний вид нашего лица. Именно для ускорения замены старых клеток на новые и были придуманы герои нашей сегодняшней статьи — скрабы.

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Что такое скраб для лица: предназначение и состав

Скраб для лица — это косметическое средство для глубокого очищения, в состав которого входят мелкие абразивные частицы, которые бережно и деликатно отшелушивают ороговевшие частички, придавая коже ухоженный и сияющий вид. Хорошее средство обладает не только отшелушивающим и очищающим, но также полирующим эффектом.

Полезных свойств у скрабов немало. Среди них можно перечислить следующие:

Бережное удаление отмерших частичек кожи

Выравнивание кожи

Насыщение кислородом

Избавление от черных точек и шелушения

Регуляция выработки себума (секрета, выделяемого сальными железами)

Улучшение цвета лица

Чтобы косметическое средство справлялось с поставленными задачами на все 100%, важно обратить внимание на состав. Качественный продукт состоит из следующих ингредиентов:

Основа. Хороший скраб должен не только эффективно удалять ороговевшие частицы, но и бережно заботиться о состоянии кожи, поэтому его основа, как и в случае с ухаживающими кремами, должна быть гелевой, водно-эмульсионной или масло-жировой. При выборе специалисты рекомендуют отдавать предпочтение двум первым вариантам, поскольку они обеспечивают лучшее очищение, в то время как последний может закупоривать поры.

Хороший скраб должен не только эффективно удалять ороговевшие частицы, но и бережно заботиться о состоянии кожи, поэтому его основа, как и в случае с ухаживающими кремами, должна быть гелевой, водно-эмульсионной или масло-жировой. При выборе специалисты рекомендуют отдавать предпочтение двум первым вариантам, поскольку они обеспечивают лучшее очищение, в то время как последний может закупоривать поры. Абразивные частицы — главная составляющая любого скраба. Собственно говоря, это то, что отличает его от других очищающих средств. То, насколько качественно он выполняет свою работу, в большой степени зависит от размера входящих в его состав частиц. Чем они мельче — тем бережнее будет происходить процесс отшелушивания ороговевших клеток. Поэтому для тонкой и склонной к шелушению и раздражениям сухой кожи больше подойдут составы с максимально мелким «помолом», а для жирной и нормальной будут полезнее частицы покрупнее.

В качестве абразива производители, как правило, используют следующие компоненты:

— перемолотые косточки фруктов и ягод (например, абрикосовые или вишневые очень мелкого помола)

— морскую соль

— сильно измельченную ореховую скорлупу

— мягкие полиэтиленовые шарики микроскопического размера.

Растительные масла. Важный ингредиент, который, с одной стороны, способствует размягчению верхнего слоя кожи и его щадящему удалению, а с другой, обеспечивает глубокое питание и увлажнение. Обычно используются масла из косточек винограда, абрикоса или персика, а также льняное, оливковое или из пророщенных пшеничных зерен.

Важный ингредиент, который, с одной стороны, способствует размягчению верхнего слоя кожи и его щадящему удалению, а с другой, обеспечивает глубокое питание и увлажнение. Обычно используются масла из косточек винограда, абрикоса или персика, а также льняное, оливковое или из пророщенных пшеничных зерен. Дополнительные ингредиенты. Для того, чтобы пилинг не только очищал, но и ухаживал за кожей, многие производители добавляют в состав различные вспомогательные компоненты. Вытяжки из лекарственных растений и витамины обеспечивают дополнительное питание, восстановление, увлажнение и уход, помимо основной очищающей функции.

Федеральное агентство новостей /

Как выбрать скраб в зависимости от типа кожи

Таким образом, главный герой нашей статьи рекомендован практически всем для осуществления полноценного ухода за лицом. Скраб для сухой кожи устранит шелушение и подготовит ее к нанесению увлажняющего крема, для жирной — поможет раскрыть поры и освободит их от загрязнений, а правильно подобранное средство для комбинированной кожи справится сразу с целым комплексом проблем.

Определить свой тип кожи поможет нехитрый тест:

Как следует очистите кожу от макияжа и прочих загрязнений.

Аккуратно промокните лицо полотенцем и подождите около часа, не используя никаких дополнительных средств по уходу.

Промокните тонкой салфеткой область Т-зоны, подбородок и виски. Если видите маслянистый след, значит, вы обладательница жирной кожи. На материи не осталось вообще никаких следов? Кожа у вас сухая. Если отпечаток оставили только лоб, нос и подбородок — комбинированная.

Определив свой тип кожи, можно приступать к подбору подходящего средства для пилинга.

Скраб для сухой кожи должен состоять из следующих компонентов:

Перемолотые орехи или их скорлупа (грецкие, миндаль). Также в качестве абразивов используют измельченный рис, водоросли и даже лотос. Оптимальный вариант для сухой кожи — полимерные шарики. Если вы предпочитаете натуральные ингредиенты в составе, то следите, чтобы помол был максимально мелким, а края частичек — круглыми и гладкими, чтобы не травмировать нежную и чувствительную кожу.

Масла из косточек абрикоса и персика, кокосовое и масло какао имеют в своем составе ценные жирные кислоты, которые самым благоприятным образом влияют на состояние кожи.

Хорошо, если в качестве дополнительных ингредиентов производитель добавил витамины Д и Е, сок алое и церамиды, которые препятствуют испарению влаги, сохраняя кожу здоровой и увлажненной.

Скраб для жирной кожи, как правило, имеет в своем составе:

В случае с данным типом кожи перед абразивными частичками в составе скраба стоит важная задача по удалению излишков себума. Лучше всего с ней справляются овес, рис, порошок бамбука, морская соль и волокна люффы (это такое растение из рода травянистых лиан, относящееся к семейству Тыквенных).

Питание необходимо не только сухой, но и жирной коже, поэтому аргановое и оливковое масла в составе будут очень кстати, как и масло виноградной косточки. А вот кокосового лучше избегать, поскольку оно может спровоцировать излишнюю выработку кожного сала.

Если вы ищете скраб, который, помимо прочего, помогает от прыщей, отдавайте предпочтение средствам, в состав которых входит салициловая кислота и экстракты лекарственных растений: солодки, ромашки, мяты, коры дуба — они оказывают антисептическое действие и помогают устранять воспаления.

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Как использовать скраб для лица

Пилинг — приятная и эффективная процедура, которая позволяет практически моментально освежить кожу лица и придать ей более здоровый и сияющий вид. Чтобы получить максимальную пользу, необходимо следовать нескольким простым правилам по применению этого полезного косметического продукта:

Предварительно кожу необходимо очистить от поверхностных загрязнений при помощи специального геля, молочка, тоника или пенки для умывания. С более глубоким очищением отлично справится гидрофильное масло. Выдавите небольшое количество скраба и равномерно распределите его между ладонями. Нанесите средство на слегка влажную кожу легкими массажными круговыми движениями по направлению от центра лица к вискам, лбу и подбородку. Помассируйте в течение 5-10 секунд и оставьте на 2-3 минуты, чтобы дать возможность активным действующим веществам проникнуть в кожу. Не переусердствуйте! Не втирайте скраб, чтобы не допустить появления микротравм и не повредить нежную кожу. Избегайте области вокруг глаз и губ, но не забывайте про шею и зону под подбородком. Смойте состав теплой водой. Усилить эффект поможет ухаживающая маска, которая обеспечит дополнительное питание и успокоит кожу после пилинга. Но можно обойтись и обычным увлажняющим кремом, который вы используете для ежедневного ухода за лицом. Не «частите». Слишком интенсивное скрабирование скорее навредит, нежели принесет пользу, ведь под ороговевшими частицами, которые были удалены при помощи пилинга, находится нежная обновленная кожа, и ей дополнительное отшелушивание совершенно ни к чему. Регулярность проведения процедуры зависит в первую очередь от типа кожи. Обладательницам тонкой сухой кожи не рекомендуется делать пилинг чаще чем один раз в две недели. Жирная нуждается в более кропотливом уходе. Чтобы не допускать излишней выработки себума и закупорки пор, косметологи советуют очищать лицо при помощи скраба дважды в неделю, но не чаще. Желательно проводить процедуру на ночь, чтобы избежать агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей на нежную обновленную кожу. Если собираетесь пользоваться скрабом впервые и переживаете о том, как бы не навредить, проконсультируйтесь у косметолога. Специалист поможет точно определить тип вашей кожи и подберет правильное косметическое средство. Возможно, он посоветует заменить скраб на пилинг для лица с кислотами или порекомендует еще какие-либо альтернативные манипуляции.

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Лучшие скрабы для лица 2021: Топ-7 по версии ФАН

Набор энзимных скрабов Etude House Baking Powder

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Косметика из Азии последние годы находится на пике популярности. Данный корейский содовый скраб для лица практически наполовину состоит из очень мелких крупинок соды, которые эффективно отшелушивают ороговевшие частички кожи, впитывают излишки кожного сала и очищают поры, помогая избавиться от черных точек и воспалений благодаря антисептическому действию. Все это делает скраб от Etude House отличным вариантом для решения проблем жирной и комбинированной кожи. Рекомендованы к использованию 1-2 раза в неделю. Каждая порция упакована в отдельный пакетик — треугольник, что позволяет более точно дозировать средство. Кроме того, такой формат удобен для поездок.

Примерная стоимость: 840 рублей

Скраб для лица Чистая линия с абрикосовыми косточками

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Бюджетное средство на основе натуральных ингредиентов способствует глубокому очищению пор, мягко отшелушивает ороговевшие клетки, полирует и выравнивает кожу, возвращая ей красоту и здоровое сияние. В качестве абразива производитель использовал абрикосовые косточки мельчайшего помола. Содержащиеся в них витамины, минералы и ценные жирные кислоты обеспечивают бережный уход и питание. Женщины, использовавшие данный продукт, отмечают, что после проведенного пилинга макияж ложится особенно ровно.

Примерная стоимость: 85 рублей

Nivea Очищение и гладкость Bio-черника и органический рис

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Рисовый скраб от Nivea выпускается в форме геля и подходит для любого типа кожи. В качестве отшелушивающего вещества производитель использовал 100% натуральную нежнейшую пудру из семян японского риса, а в качестве вспомогательного ингредиента использовал сок черники. Средство обладает отшелушивающим, полирующим и очищающим эффектом. После использования кожа становится упругой и сияющей. Входящий в состав глицерин глубоко увлажняет, а пантенол успокаивает, снижает риск возникновения воспалений и ускоряет регенерацию клеток.

Примерная стоимость: 150 рублей

Organic kitchen Зефирка

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Скраб-гель с фруктовыми кислотами предназначен для всех типов кожи. В качестве абразивных частиц используются тростниковый сахар, косточки ягод и фруктов. Кроме того, в составе есть сок малины. Неудивительно, что по внешнему виду и по запаху данное средство в симпатичной круглой баночке скорее напоминает вкусный десерт, приготовленный умелым кондитером, нежели косметическое средство. А между тем продукт от Organic kitchen прекрасно справляется со своими обязанностями: очищает, бережно отшелушивает и питает кожу. После его использования лицо выглядит сияющим и отдохнувшим.

Примерная стоимость: 90 рублей

Avon SPA «Превосходное очищение»

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Скраб-маска для лица с минералами Мертвого моря очищает кожу и наполняет ее энергией. Входящие в состав натуральные ингредиенты прекрасно отшелушивают ороговевшие клетки, тонизируя и делая кожу более здоровой и упругой. Способ применения немного отличается от привычного: нанесите состав на очищенную кожу лица массирующими движениями и оставьте для воздействия на 10 минут, после чего смойте теплой водой.

Примерная стоимость: 200 рублей

Natura Siberica скраб для лица Natura Kamchatka Вулканический активный detox

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Камчатка — удивительный и суровый край, знаменитый силой своей уникальной природы. Вулканический скраб для жирной и комбинированной кожи от Natura Siberica вобрал в себя лучшие органические ингредиенты: экстракты дикорастущих растений Камчатки, масло сибирского кедра и даже вулканическую пудру в качестве абразивного вещества. Кроме того, для более эффективного отшелушивания в состав включены частички бамбуковой соли и гранулы синтетического происхождения. Среди прочих активных ингредиентов: фруктовые кислоты, глицерин, витамины и глина.

Примерная стоимость: 140 рублей

J:ON Baking Soda

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Завершаем наш обзор еще одним содовым скрабом, приехавшим из Кореи. Средство обеспечивает глубокое и интенсивное, но в то же время очень деликатное очищение кожи лица от различного вида загрязнений и излишков кожного сала. Отшелушивание ороговевших частиц способствует улучшению общего состояния кожи и сужению пор, а также служит профилактикой появления черных точек. Скраб упакован в удобные треугольные саше по 5 г каждое.

Примерная стоимость: 990 рублей за 20 пакетиков