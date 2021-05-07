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Боярский о режиссере Владимире Бортко: Я мечтаю сниматься у него в любом качестве

Общество
Боярский о режиссере Владимире Бортко: Я мечтаю сниматься у него в любом качестве
Кадр из фильма «Тарс Бульба»  / 

Москва, 7 мая. Режиссер, сценарист, продюсер, политический деятель, народный артист России Владимир Бортко сегодня празднует свое 75-летие. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляра поздравил актер театра и кино, певец, музыкант Михаил Боярский.

Актер поведал подробности того, как началось его сотрудничество с мэтром.

«Я благодарен, что он пригласил меня в свой первый фильм — «Комиссия по расследованию». В этой картине снимались огромное количество знаменитых артистов: Олег Ефремов, Павел Панков, Владимир Рецептер, Ирина Мирошниченко, Владимир Особик. Так и состоялось наше первое знакомство. Затем я имел честь сниматься в его картинах: «Завещание Петра I», «Идиот», «Тарас Бульба». Я мечтаю поработать с ним еще, потому что он — удивительный режиссер», — сказал певец.

Боярский о режиссере Владимире Бортко: Я мечтаю сниматься у него в любом качестве
facebook.com  / Vladimir Bortko

Михаил Боярский также выделил работу режиссера, которая, к слову, обрела всенародную любовь.

«Один из его лучших фильмов, безусловный шедевр — «Собачье сердце». По-моему, второго варианта быть не может. Только так, как он сделал. Там и Роман Карцев прекрасен, и Евгений Евстигнеев, и Борис Плотников, да весь актерский состав! Картина великолепна по режиссуре, монтажу, операторской работе. По этой ленте другим нужно учиться снимать кино», — подчеркнул собеседник ФАН.

Боярский о режиссере Владимире Бортко: Я мечтаю сниматься у него в любом качестве
Кадр из фильма «Собачье сердце».  / 

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес юбиляра.

«Я желаю, чтобы большую часть времени он посвятил своей режиссерской работе. Желаю, чтобы у него все было в порядке в семье и со здоровьем. Он очень крепкий мужик во всех отношениях — и физически, и нравственно, поэтому я уверен, что впереди у него есть возможность снять много замечательных фильмов, в которых я мечтал бы принимать участие в любом качестве!» — подытожил Михаил Боярский.

Ранее актер Виктор Сухоруков через ФАН поздравил с днем рождения артистку Ирину Ракшину.

боярский бортко день рождения
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