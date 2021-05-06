Медведчук впервые оказался в списке богатейших людей Украины по версии Forbes

Киев, 6 мая. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попал в список самых богатых украинцев. Он оказался в списке Forbes впервые.

Издание поместило политика на 12-ю строчку среди самых обеспеченных людей в Незалежной. Его состояние оценили в 620 млн долларов. В первую тройку самых богатых людей также попали миллиардеры Ринат Ахметов с состоянием в 7,6 млрд долларов, Виктор Пинчук с 2,5 млрд долларов и Константин Жеваго, чьи доходы оценивают в 2,4 млрд долларов.

Ранее политолог Рудяков назвал предполагаемых оппонентов президента Украины Владимира Зеленского на следующих выборах. По мнению эксперта, конкуренцию главе государства может составить супруга Медведчука Оксана Марченко.