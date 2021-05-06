Перенесшая операцию Ольга Бузова извинилась перед фанатами

Москва, 6 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала первые Stories после сообщений о своей госпитализации. Она попросила у поклонников прощения, что долго не выходила на связь.

Днем ранее в СМИ начали распространяться слухи, что артистка попала в больницу. Ее пресс-секретарь Антон Богославский подтвердил журналистам эту информацию, заявив, что Бузову прооперировали, и сейчас находится под наблюдением врачей. Тем не менее представитель артистки не стал вдаваться в подробности и объяснять причину госпитализации.

Телеведущая вышла на связь с фанатами, записав Stories. Голос и внешний вид знаменитости говорят о ее тяжелом состоянии. Бузова надеялась сообщить о своем самочувствии еще вчера, но не смогла из-за слабости. У певицы держится температура, а также ей постоянно хочется спать. Бузова извинилась перед поклонниками, что не вышла на связь раньше.

«Простите, что долго не выходила на связь. Долго отходила вчера от наркоза. Думала, что приду в себя и расскажу. Но не могу до сих пор прийти в себя. Плюс очень поднялась температура. Нахожусь под контролем врачей. Еще немного полежу, очень хочется спать, мама с папой знают, что все хорошо. Не переживайте, все нормально», — заверила звезда.

На слухи о госпитализации Бузовой никак не отреагировала ее сестра Анна. Более того, она публиковала «радостные» посты и видео, чем разгневала поклонников знаменитости.