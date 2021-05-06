Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 20:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:10
Экономика
Россиянам рассказали, в каких регионах продаются самые дорогие частные дома
20:10
Армия
Пилоты ЦВО поздравят ветеранов с Днем Победы с вертолета Ми-26 над Екатеринбургом
20:08
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посетовала на редкие комплименты от мужа
20:06
Весь мир
Армия ЦАР благодарит инструкторов из РФ за обучение военнослужащих обезвреживанию мин
20:05
Армия
Военнослужащие ЮВО поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны
20:00
Общество
Ушел из жизни российский режиссер и актер Олег Зорин
20:00
Весь мир
Израильский суд приостановил выселение палестинцев из Иерусалима из-за беспорядков
20:00
Политика
Жертвы украинских репрессий возмущены реакцией Запада на преступления Киева
19:59
Общество
Мария Копылова: Медаль «За оборону Ленинграда» погибла в блокаде, а я выжила
19:57
Общество
Фермер-инвалид обвинил администрацию Байдена в расизме
19:57
Общество
Презентация книги о защитниках Богородицкого дворца-музея состоялась в Тульской области
19:57
Общество
Астрологический портрет объяснил политические решения Оксаны Марченко
19:57
Армия
В Самаре прошла первая репетиция авиационной части парада Победы
19:56
Происшествия
После пожара в «Вечном зове» опечатали пищеблок второго здания гостиницы
19:56
Армия
Артиллерийские расчеты ВВО провели репетицию салюта к 9 Мая
19:54
Спорт
Ярослав Ракицкий может уйти из «Зенита»
19:53
Политика
Депутат Рады получил разрешение на показ картины «В бой идут одни «старики»
19:52
Происшествия
Находившийся в СИЗО омич стал фигурантом дела о реабилитации нацизма
19:51
Общество
Температура на Земле достигла рекордных показателей
19:50
Происшествия
Двое пьяных мужчин с ножом отняли у петербурженки наушники
Все новости
Наверх

Перенесшая операцию Ольга Бузова извинилась перед фанатами

Шоу-бизнес
Перенесшая операцию Ольга Бузова извинилась перед фанатами
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 6 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала первые Stories после сообщений о своей госпитализации. Она попросила у поклонников прощения, что долго не выходила на связь.

Днем ранее в СМИ начали распространяться слухи, что артистка попала в больницу. Ее пресс-секретарь Антон Богославский подтвердил журналистам эту информацию, заявив, что Бузову прооперировали, и сейчас находится под наблюдением врачей. Тем не менее представитель артистки не стал вдаваться в подробности и объяснять причину госпитализации.

Телеведущая вышла на связь с фанатами, записав Stories. Голос и внешний вид знаменитости говорят о ее тяжелом состоянии. Бузова надеялась сообщить о своем самочувствии еще вчера, но не смогла из-за слабости. У певицы держится температура, а также ей постоянно хочется спать. Бузова извинилась перед поклонниками, что не вышла на связь раньше.

«Простите, что долго не выходила на связь. Долго отходила вчера от наркоза. Думала, что приду в себя и расскажу. Но не могу до сих пор прийти в себя. Плюс очень поднялась температура. Нахожусь под контролем врачей. Еще немного полежу, очень хочется спать, мама с папой знают, что все хорошо. Не переживайте, все нормально», — заверила звезда.

На слухи о госпитализации Бузовой никак не отреагировала ее сестра Анна. Более того, она публиковала «радостные» посты и видео, чем разгневала поклонников знаменитости.

госпитализация бузова певица
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 90192 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 79006 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 57546 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 44786 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 39316 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Шоу-бизнес / Перенесшая операцию Ольга Бузова извинилась перед фанатами
Рейтинг@Mail.ru