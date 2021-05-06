Полицейский-педофил из Алабамы пытался скрыть свое увольнение из ФБР

Монтгомери, 6 мая. Арестованный по подозрению в педофилии полицейский пытался скрыть факт увольнения из ФБР. Его отстранили от службы после сексуального скандала, но не привлекли к ответственности.

Кристофера Бауэра обвинили в изнасиловании 11-летней девочки. В ходе расследования было установлено, что в конце 2018 года его выгнали из новоорлеанского офиса ФБР после ряда обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании коллеги, пишет New York Post.

Тогда Бауэр переехал в другой штат и подделал документы, утаив все негативные моменты своей биографии. Преступника приняли на работу в полицию. Коллеги испытали шок, когда узнали, что все это время рядом с ними находился сексуальный маньяк.

Католическая церковь скрывала американских и европейских священников, обвиненных в растлении малолетних, в бедных приходах Латинской Америки. Единого списка церковнослужителей не ведется, поэтому педофилы легко начинали жизнь в новом месте и продолжали совершать преступления, сообщал ФАН.