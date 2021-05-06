Премьер Украины подтвердил Блинкену позицию по «Северному потоку — 2»

Киев, 6 мая. Украина выступает против завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Об этом он рассказал во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, украинский политик поблагодарил американского госсека за «понимание последствий завершения проекта» для Киева и стран Центральной Европы.

«Долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования «Северного потока — 2» в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее российский дипломат, экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Блинкеном для повышения своей популярности внутри страны.