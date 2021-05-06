Военнослужащие Тихоокеанского флота поздравят с 9 Мая проживающих на Камчатке ветеранов

Петропавловск-Камчатский, 6 мая. Командование Тихоокеанского флота России организует поздравления ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и тружеников тыла, проживающих на полуострове Камчатка.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Приморского региона, всего планируется поздравить более 20 человек. При этом все военнослужащие, принимающие участие в праздничном мероприятии, прошли добровольную вакцинацию, чтобы не допустить распространение COVID-19.

Командование соединений и частей флота организует посещение ветеранов ВОВ на дому. Мероприятия пройдут как в городах, так и в отдаленных поселках Камчатского края, где располагаются военные гарнизоны. Военнослужащие подарят участникам войны цветы, праздничные наборы, а также, если есть необходимость, помогут в бытовых вопросах.

Ранее военнослужащие и юнармейцы Сахалинской области написали письма ветеранам в рамках акции в честь Дня Победы.