Цветовод предупредил россиян об опасности комнатной рассады

Москва, 6 мая. Выращивать рассаду на подоконнике в квартире не так полезно, как кажется на первый взгляд, предупредила цветовод Татьяна Жашкова.

Организовывать мини-огород на подоконнике стоит только в том случае, если будет достаточно солнечного света. В противном случае рассада не вырастет.

«Чтобы они росли, им придется постоянно давать большое количество удобрений, а все удобрения содержат нитраты. Соответственно, что вы будете потреблять с подоконника — непонятно», — предупредила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Конечно, можно купить специальные дорогостоящие лампы. Однако разница в количестве полезных веществ у продуктов уличного и комнатного огородов все равно будет значительной, заключила Жашкова.

Ранее агроном Михаил Воробьев назвал два эффективных способа борьбы с кротами в огороде. Например, может помочь установка ультразвуковых отпугивателей.