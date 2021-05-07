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Турцию обвиняют во вмешательстве в выборы в Сомали

Весь мир
Турцию обвиняют во вмешательстве в выборы в Сомали
Федеральное агентство новостей  / 

Турция надеется на туристов из Украины, Анкара закупила 50 миллионов доз вакцины «Спутник V» для ускорения программы вакцинации, турецкое правительство обвиняют во вмешательстве в выборы в Сомали, система здравоохранения Турции терпит крах. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турецкой Республике.

Внешняя политика

Турцию обвиняют во вмешательстве в выборы в Сомали

Сомалийская оппозиция обвиняет Турцию во вмешательстве в избирательный процесс в стране и предоставлении оружия президентским вооруженным силам. Такое обвинение выдвинуто уже второй раз менее чем за два месяца, пишет обозреватель издания Ahval Эндрю Розенбаум.

«Турция присутствует в Сомали лишь с 2011 года. Общие усилия Турции в Сомали и ее проекция «мягкой силы» в форме торговли, пожертвований, восстановления инфраструктуры и проектов развития встретили положительный отклик внутри и за пределами Сомали», — говорится в отчете Института Брукингса, опубликованном в мае 2019 года.

То, что начиналось как преимущественно гуманитарная инициатива, переросло в более комплексную политику.

«Анкара увеличила финансирование помощи, инициировала проекты развития, открыла школы и взяла на себя ведущую роль в формировании программы государственного строительства, включая открытие значительного военного объекта для обучения военнослужащих правительства Сомали. Сегодня турецкие фирмы управляют воздушными и морскими портами Могадишо, его рынки заполнены товарами турецкого производства, а Turkish Airways летает прямо в столицу — первый крупный международный перевозчик, который сделал это», — говорится в отчете.

Эксперты Института Брукингса считают, что подход Анкары к Сомали, подкрепленный призывом Реджепа Тайипа Эрдогана к исламской солидарности и более заметному присутствию на местах, чем традиционные доноры, получил широкую поддержку сомалийцев.

Хотя официальные лица в Анкаре сообщают, что сомалийцы по достоинству оценивают инвестиции Турции в мягкую силу, ее присутствие далеко не всеми воспринимается положительно.

Сомалийская оппозиция убеждена, что Турция намерена сыграть полномасштабную военную роль в предстоящих выборах. По сути, выборы — это столкновение кланов, которое уже проявилось насилием в апреле.

Если Анкара решит вмешаться в вооруженный конфликт в Сомали, она рискует потерять то одобрение, с которым ее присутствие в стране вознаграждалось в прошлом, считает обозреватель.

Эрдоган провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель Азизу, чтобы обсудить отношения между двумя странами.

Турция стремится улучшить отношения с Эр-Риядом после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году.

В октябре прошлого года саудовцы начали неофициальную кампанию бойкота турецких товаров, которая остается в силе. Эр-Рияд также в прошлом месяце объявил, что закроет восемь школ, связанных с Управлением образования Турции.

ВВС Турции в ближайшие годы столкнутся с серьезными проблемами

Возможности ВВС Турции столкнутся с серьезным испытанием в течение следующих двух десятилетий, говорится в отчете директора программы исследований безопасности и обороны Edam.

Срок службы самолетов F-16 четвертого поколения и F-4 третьего поколения ВВС Турции приближается к концу, и планы по обновлению их 100 истребителями F-35A пятого поколения рухнули после того, как страну вывели из программы.

«Для Турции F-35 был не просто истребителем, а проектом, в котором турецкая оборонная экосистема имела портфель в сотни миллионов долларов и тысячи рабочих мест», — пишет директор Edam Джан Касапоглу.

По словам эксперта, исключение Турции из программы F-35 — серьезная потеря для страны как в вопросе безопасности, так и экономическом смысле.

Турция отдаст предпочтение истребителю TF-X после выхода из программы F-35

Турция сосредоточится на производстве своего местного истребителя пятого поколения TF-X после исключения страны из возглавляемой США программы истребителей F-35. Выход из нее на начальном этапе нанес ущерб турецкой промышленности в размере 1,4 миллиарда долларов, написал аналитик Бурак Эге Бекдил для Defense News.

Соединенные Штаты исключили Турцию из проекта разработки самолетов пятого поколения в июле 2019 года после того, как Анкара закупила российские системы противоракетной обороны С-400, несмотря на возражения Вашингтона.

По словам Бекдила, турецкие компании все еще производят детали для F-35, но не смогут делать это в следующем году, когда истечет срок действия текущих контрактов.

Государственная компания Turkish Aerospace Industries (TAI) планирует запустить турецкий истребитель пятого поколения в 2025 году.

Медицинская палата: система здравоохранения терпит крах

Медицинская палата Стамбула заявила, что система здравоохранения Турции рухнула и полная изоляция по всей стране является неадекватным шагом в борьбе с пандемией COVID-19.

29 апреля Турция начала трехнедельную изоляцию после того, как за последние недели число случаев заражения COVID-19 возросло до 60 000 в день. Первоначально турецкие власти заявляли об успехе в сдерживании вспышки, но эксперты считают, что страна расплачивается за преждевременное ослабление ограничений.

«Система здравоохранения Турции рухнула. И больше всего пострадал Стамбул, в котором проживает шестая часть населения страны. Тысячи пациентов в Стамбуле не смогли найти койки в больницах, несмотря на необходимость их госпитализации», — говорится в сообщении палаты.

По данным министерства здравоохранения, 5 мая в Турции было зарегистрировано 26 400 новых случаев заражения COVID-19 и 356 смертей за последние 24 часа. Количество зараженных резко снизилось с середины апреля, но страна по-прежнему остается в пятерке лидеров по наибольшему количеству заболевших.

Багдад резко отреагировал на визит Акара на военную базу в Ираке

Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах Турции в Багдаде, чтобы выразить недовольство визитом министра обороны Турции Хулуси Акара на военную базу на севере страны.

1 мая Акар посетил турецкие войска, базирующиеся в контролируемом курдами Северном Ираке, где встретился с командирами, ведущими текущие операции против Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция создала в регионе военные базы и наблюдательные посты для борьбы с РПК, которая в течение четырех десятилетий борется за курдскую автономию от Турции.

Ирак также осудил заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу о планах создания постоянной военной базы на севере республики.

В конце прошлого месяца Турция активизировала военные операции в регионе. Утверждается, что на территории Ирака присутствует более 10 турецких баз и до 10 000 военнослужащих.

Турецкая делегация впервые за 8 лет посетила Каир для дипломатических переговоров

Турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом отправилась в Каир для проведения дипломатических переговоров.

Визит состоялся в продолжение нормализации отношений между двумя странами. Египет и Турция договорились повысить контакты до уровня министерств иностранных дел после встреч между представителями своих спецслужб.

Турция сняла вето в НАТО на сотрудничество с Египтом

Согласно статье обозревателя Middle East Eye Рагипа Сойлу со ссылкой на два высокопоставленных источника, Анкара сняла вето на партнерство Египта с НАТО, введенное ею в прошлом году. Также было отмечено, что Турция поддержала Египет на форуме НАТО по Средиземноморскому диалогу.

Меркель сказала Эрдогану, что вывод войск из Ливии станет положительным сигналом

Вывод иностранных войск из Ливии станет «положительным сигналом», заявила канцлер Германии Ангела Меркель 28 апреля президенту Турции Эрдогану.

В ходе видеоконференции политики согласились поддержать временное правительство республики, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

По оценкам ООН, в Ливии находится около 20 000 иностранных боевиков, включая сирийцев и турок.

Высокопоставленные турецкие чиновники посетили Ливию

Делегация турецких министров и главы разведки посетила Триполи 3 мая, что стало первым визитом турок после формирования временного правительства Ливии.

Как сообщают турецкие СМИ, в состав делегации вошли Глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, начальник генерального штаба ВС Яшар Гюлер и заместитель председателя по иностранным делам правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эфкан Ала.

Скорее всего, на этой встрече обсуждался вопрос вывода сирийских наемников.

Сирийцы испытывают нехватку воды из-за ограничений Турции

Деревни на севере Сирии испытывают нехватку воды, поскольку Турция продолжает ограничивать водоснабжение, сообщило агентство Northern Press Agency (NPA).

По словам жителей, опрошенных NPA, блокада ставит под угрозу их существование, ограничивая количество воды, доступной для питья, электричества и сельского хозяйства. Чиновник в восточной провинции Дейр-эз-Зор сообщил, что уже две станции водоснабжения отключены из-за того, что Турция контролирует воду, стекающую по реке Евфрат в Сирию. Похожая ситуация наблюдается и в Алеппо.

Анкара отрицает, что ограничивает источник.

Внутренняя политика

Союзник Эрдогана Бахчели готовит проект новой конституции

Союзник президента Турции и лидер крайне правой Партии националистического движения (ПНД) объявил, что его движение разработало новую конституцию, которая направлена ​​на пересмотр судебной системы.

По словам Девлета Бахчели, проект содержит 100 статей, в том числе предлагаемые изменения в президентской системе страны, при этом сохранены первые пять статей действующей конституции, касающиеся целей и обязанностей государства.

Действующая конституция Турции была принята в 1982 году после военного переворота и за эти годы в нее неоднократно вносились поправки.

Критики Эрдогана подозревают, что он может стремиться использовать новый свод законов, чтобы усилить свои исполнительные полномочия и поставить под угрозу светские принципы, на которых основана нынешняя конституция.

На мэра Стамбула завели уголовное дело за неуважение к османскому султану

Министерство внутренних дел заявило, что турецкая прокуратура начала расследование в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу за неуважение к мавзолею османского султана.

Имамоглу обвиняется в том, что якобы проявил неуважение к султану Мехмеду Завоевателю, обходя его мавзолей и заложив руки за спину во время визита в мае прошлого года.

Имамоглу стал мэром Стамбула, крупнейшего города Турции, на местных выборах в 2019 году, положив конец более чем двадцатилетнему правлению исламистски настроенных политиков правящей ПСР и ее предшественницы. Имамоглу рассматривается аналитиками как возможный соперник Эрдогана на президентских выборах 2023 года.

Опросы показали популярность оппозиционной партии Турции среди молодежи

Согласно апрельскому опросу, проведенному турецкой социологической компанией MetroPoll, основная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) является самой популярной среди впервые голосующих в Турции.

Опрос показал, что 33% новых избирателей поддержат РНП на парламентских выборах, сообщил глава MetroPoll Озер Сенджар.

Согласно опросу, ПСР получит поддержку 24% новых избирателей. При этом количество избирателей, впервые проголосовавших за нее, будет эквивалентно 3,8 процентам избирателей.

Русские не едут, Турция надеется на туристов из Украины

Турция возлагает надежды на украинских туристов после того, как в стране отменили требование об отрицательном ПЦР-тесте для 16 стран, включая Украину, на фоне пандемии COVID-19.

«Около 160 000 украинских пассажиров прилетят в международный аэропорт Даламан во время курортного сезона, согласно данным о бронированиях», — сказал генеральный директор аэропорта, обслуживающего юго-запад страны, Дженгиз Тугрул Аяз.

Согласно уведомлению Министерства здравоохранения Турции от 2 мая, посетители из 16 стран и регионов не будут обязаны предъявлять отрицательный тест ПЦР для поездки в Турцию с 15 мая.

В список не входит Россия, зато в него попали Великобритания, Латвия, Люксембург, Украина и Эстония.

Турция закупила 50 млн доз вакцины «Спутник V» для ускорения программы вакцинации

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 3 мая заявил, что страна договорилась о покупке у России 50 миллионов доз вакцины «Спутник V». Анкара получит их в течение следующих месяцев, а также еще 90 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Всего Турция закупила 240 миллионов доз вакцины против COVID-19, 100 миллионов из которых — китайская вакцина Sinovac, сказал Коджа.

Согласно данным министерства за прошлую неделю, Турция поставила 22 миллиона прививок, при этом 13 миллионов человек получили первую дозу.

Турция и Россия осуществили самое масштабное совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военнослужащие провели самое продолжительное совместное патрулирование на севере Сирии. Оно было осуществлено на самое большое расстояние более чем в 100 км в районе города Эль-Камышлы провинции Хасака.

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 5 мая провели переговоры. Во время беседы стороны затронули борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также обсудили скорейшую организацию поставок российской вакцины «Спутник V», которая начнется в этом месяце. Они также обсудили тему совместного производства вакцины на турецких предприятиях.

В прошлом месяце Россия ввела ограничения на полеты в Турцию и обратно в период с 15 апреля по 1 июня из-за стремительного роста числа случаев COVID-19 в стране. Решение сократить количество рейсов в Турцию, популярное направление для миллионов российских туристов ежегодно, наносит серьезный удар по жизненно важному туристическому сектору страны.

 

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