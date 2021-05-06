Иван Краско прокомментировал сообщения о женитьбе на молодой поклоннице

Санкт-Петербург, 6 мая. Народный артист России, 90-летний актер Иван Краско пообщался с журналистами и ответил на вопрос о том, правдивы ли слухи о его грядущей пятой свадьбе с молодой поклонницей.

Актер был женат четыре раза. Последняя супруга артиста была младше его на 60 лет. В прессе появилась информация об очередной свадьбе Краско: якобы он проводит время на даче в компании молодой невесты.

Журналисты отыскали предполагаемую избранницу актера. Ею оказалась некая Наталья (так же звали двух предыдущих жен Краско) из Белгорода, женщине 42 года. Судя по всему, она уже была замужем и воспитывает ребенка, выяснило издание «КП-Петербург».

Иван Краско прокомментировал слухи о скорой свадьбе, заявив, что они с Натальей действительно ездили на дачу, но разговоров о женитьбе пока нет.

«Она моя поклонница и ухаживает за мной. Я ей говорю: «Ты обратила внимание, что я к тебе не пристаю? Мне это не нужно». Она говорит: «Да, здесь все честно. С моей стороны тоже никаких материальных претензий к тебе нет». Она готова на свадьбу. Но пока ни о какой женитьбе речь идти не может, хотя поклонницы у меня действительно есть», — заявил актер.

Ранее арт-директор Краско Вячеслав Смородинов заявил, что опасается свадьбы актера с молодой поклонницей, которая может оказаться мошенницей.

Пара познакомилась несколько лет назад на спектакле с участием Краско. Однако отношения у них завязались только зимой, сообщает «Петербургский дневник».