Названы нацвалюты двух стран, которым может грозить обвал

Москва, 6 мая. Под угрозой возможного обвала сейчас находятся валюты государств, где фиксируется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, — Турции и Индии.

В случае дальнейшего увеличения подтвержденных случаев заболевания коронавирусом курс турецкой лиры может составить 8,6 единицы за доллар. Индийская рупия за месяц ослабилась на 5% относительно американской валюты, и сохраняется риск еще более серьезного падения, сообщил «РГ» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В числе наиболее устойчивых иностранных валют эксперт выделил австралийский доллар. Для рубля он не назвал никаких факторов, глобально влияющих на курс. Более того, последние месяцы позволили подготовиться к форс-мажорам. Доллар же может укрепиться на выступлениях министра финансов США Джанет Йеллен и главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса.

Центробанк России понизил официальные курсы американской и европейской валют на 7 мая.