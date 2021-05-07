В Крыму указали на подчиненную роль Украины в Азовском море

Роль Украины в Азовском море исключительно подчиненная — хозяйкой в нем является только Россия. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обвинил РФ в желании осуществить «ползучую аннексию» Азовского моря. К такому выводу он пришел, вспомнив про полный контроль Москвы над Керченским проливом, который та получила после «аннексии полуострова» (воссоединения Крыма с Россией).

«Украинские марионетки в очередной раз играют на обострение, привлекая внимание своих заокеанских хозяев, чтобы доказать свою ценность, — заметил Джаралла. — Это, конечно, же выглядит глупо: Киев считает, что кто-то будет оценивать его выше, если он будет создавать проблемы».

По словам политолога, Азовское море «по тупости украинских силовиков» превратилось из относительно спокойного региона в точку напряженности.

«Точкой отсчета послужил захват российского судна «Норд» украинскими пиратами под флагами погранслужбы, — заявил эксперт. — У этой истории было продолжение с «прорывом» украинских катеров через Крымский мост. Причем «прорыв» этот был исключительно провокационным, поскольку суда могли совершенно спокойно пройти под мостом, просто соблюдая все полагающиеся процедуры: запросить разрешение, выстроиться в колонны и проплыть под конструкцией. Однако президент Петр Порошенко был заинтересован в жертвах, которых не случилось лишь благодаря профессионализму российских пограничников».

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Собеседник ФАН подчеркнул, что на все провокации Киева Москва отвечает жестко и быстро: так, в ответ на попытку перебросить войска к Донбассу Россия оперативно провела масштабные учения на своей западной границе, которые резко ослабили милитаристский запал Зеленского.

«Для того чтобы урок усвоился лучше, РФ ввела запрет на движение военных кораблей в Азовском море, тем самым четко указав, кто является его настоящим хозяином. Естественно, пойти на дальнейшее обострение с Москвой, поставив тем самым ситуацию на грань войны, — это довольно сложное решение для Запада. Что же касается Киева, то он неожиданно для себя в очередной раз обнаружил, что его место находится в рядах тех, кто выполняет чужие указания без каких-либо рассуждений», — подчеркнул Джаралла.

Политолог обвинил Кулебу во лжи, указав, что российский запрет касается лишь «орудий войны» — ни о какой «ползучей аннексии» целого моря речь не идет.