Презентация книги о защитниках Богородицкого дворца-музея состоялась в Тульской области

Тула, 6 мая. История обороны Тулы и военные действия в районах региона отражены в новой книге, презентация которой состоялась в Богородицком дворце-музее.

Особое место повествования в произведении автора Мстислава Казанского уделено противостоянию фашистским захватчикам на территории Богородицка. Книга «Гудериан в Богородицке» подробно рассказывает о защите исторической и культурной жемчужины, построенной по приказу Екатерины II. Люди и их характеры, труд во имя Победы — вот основные аспекты представленной работы Казанского.

«Мстислав Вячеславович и Тульский Союз писателей на протяжении многих лет вносят свою лепту в наше общее дело — сохранение памяти о подвигах жителей Тульской области», — заявила на презентации Министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Участники презентации уверены, что новая книга внесет достойный вклад в изучение истории Великой Отечественной войны.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области поисковики заступили на «Вахту Памяти». Активисты поставили целью обнаружение останков солдат, участвовавших в боях, которые проходили в этих местах с лета 1942 по март 1943 года.