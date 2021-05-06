YouTube начал помечать ссылки на «Умное голосование» Навального как спам и мошенничество

Москва, 6 мая. Американский видеохостинг YouTube начал помечать ссылки на проект «Умное голосование» Алексея Навального как «спам, обман и мошенничество».

Теперь каналам, распространяющим линки на сервис, грозит блокировка. Соответствующие предупреждения уже вынесли главе совета депутатов муниципального округа Красносельский Илье Яшину и изданию SOTA. Канал «Новой газеты» получил недельный бан: теперь издание не сможет вести прямые трансляции и публиковать видео.

«Фонд борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) может использовать электронные почты сторонников, зарегистрировавшихся на сайте-карте в поддержку Алексея Навального, для призывов к участию в «Умном голосовании». Таким мнением в беседе с ФАН поделился политолог Алексей Чеснаков.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.