Спасатели помогли упавшему на склон горы Ай-Петри парапланеристу

Симферополь, 6 мая. Парапланериста, упавшего с летательного аппарата в лес, пришлось выручать крымским спасателям, сообщает республиканское МЧС.

Инцидент произошел на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Мужчина потерял управление и неудачно приземлился. На место после сигнала бедствия выехал отряд «КРЫМ-СПАС». Спустя некоторое время спасатели обнаружили мужчину на восточном склоне горы Ай-Петри.

Пострадавший травмировал ногу. Ему оказали первую помощь, наложили шину, а затем доставили на служебной машине в Ливадийскую горбольницу.

Пожилую женщину с маленьким внуком спасли росгвардейцы на пожаре в Козельске, сообщал ФАН. Возгорание возле многоквартирного дома по улице Чкалова заметили Станислав Гузь и Дмитрий Шкодин. Густой дым они увидели издалека, а когда подъехали, оказалось, что во дворе полыхают надворные постройки. В итоге они вытащили из огня двух человек.