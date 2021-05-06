Проклова была вынуждена продать квартиру из-за долгов

Москва, 6 мая. У 67-летней заслуженной артистки осталось жилье за 60 миллионов.

В последнее время 67-летняя актриса театра и кино Елена Проклова в центре внимания. Дал знать о себе скандал с сексуальными домогательствами от известного режиссера, которого уже давно нет в живых. Подробнее — в материале «Комсомольской Правды».

По мнению многих, Проклова пошла на такие откровения за гонорар. Но Елена Игоревна обеспеченная артистка и в деньгах не нуждается.

У актрисы трехэтажный особняк в деревне Жостово в Мытищинском районе. Дом артистки один из самых больших в поселке, а за ним сразу начинается лес. Участок артистка приобретала в несколько этапов. У Прокловой огромный сад, теплицы, пруд и даже свой курятник. В саду женщина выращивает, помимо основных плодово-овощных культур, еще и целебные травы.

Известно, что артистка давно мечтала о квартире в Сочи с видом на море. Она приобрела жилье на 11 этаже многоквартирного дома. Площадь квартиры составляет 120 квадратных метров с шикарным ремонтом, отделанным природным камнем.

По словам артистки, ей пришлось несколько лет трудиться, чтобы заработать на недвижимость. Стоимость квартиры —15 миллионов рублей. После ремонта и по истечении времени, цена на жилье выросла на 20%. Также актриса строит и домик в горах в Хостинском районе города.

У Елены Прокловой две дочери — 48-летняя Арина и 26-летняя Полина. Арина получила в наследство квартиру в центре Москвы, это наследство от бабушки, а на младшую Полину оформлена квартира в Сочи. Дом Елена Проклова тоже завещала дочерям.

В прошлом году из-за пандемии артистка испытывала финансовые трудности и ей было принято решение продать однокомнатную квартиру в районе Белорусского вокзала. Женщине нужно было рассчитаться с долгами и кредитами, которые она брала, чтобы завершить стройку в Сочи.

С долгами актриса рассчиталась, а сейчас вернулась к работе. Она снимается в кино, играет в спектаклях. Пенсия у заслуженной артистки немаленькая — 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, почему Елена Проклова не платит бывшему супругу за строительство дома.