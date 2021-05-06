Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 20:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:10
Экономика
Россиянам рассказали, в каких регионах продаются самые дорогие частные дома
20:10
Армия
Пилоты ЦВО поздравят ветеранов с Днем Победы с вертолета Ми-26 над Екатеринбургом
20:08
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посетовала на редкие комплименты от мужа
20:06
Весь мир
Армия ЦАР благодарит инструкторов из РФ за обучение военнослужащих обезвреживанию мин
20:05
Армия
Военнослужащие ЮВО поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны
20:00
Общество
Ушел из жизни российский режиссер и актер Олег Зорин
20:00
Весь мир
Израильский суд приостановил выселение палестинцев из Иерусалима из-за беспорядков
20:00
Политика
Жертвы украинских репрессий возмущены реакцией Запада на преступления Киева
19:59
Общество
Мария Копылова: Медаль «За оборону Ленинграда» погибла в блокаде, а я выжила
19:57
Общество
Фермер-инвалид обвинил администрацию Байдена в расизме
19:57
Общество
Презентация книги о защитниках Богородицкого дворца-музея состоялась в Тульской области
19:57
Общество
Астрологический портрет объяснил политические решения Оксаны Марченко
19:57
Армия
В Самаре прошла первая репетиция авиационной части парада Победы
19:56
Происшествия
После пожара в «Вечном зове» опечатали пищеблок второго здания гостиницы
19:56
Армия
Артиллерийские расчеты ВВО провели репетицию салюта к 9 Мая
19:54
Спорт
Ярослав Ракицкий может уйти из «Зенита»
19:53
Политика
Депутат Рады получил разрешение на показ картины «В бой идут одни «старики»
19:52
Происшествия
Находившийся в СИЗО омич стал фигурантом дела о реабилитации нацизма
19:51
Общество
Температура на Земле достигла рекордных показателей
19:50
Происшествия
Двое пьяных мужчин с ножом отняли у петербурженки наушники
Все новости
Наверх

Оппозиция ЦАР наращивает взаимодействие с Францией и ООН на фоне разгрома боевиков

Весь мир
Оппозиция ЦАР наращивает взаимодействие с Францией и ООН на фоне разгрома боевиков
wikipedia.org  /  Afrika Force/CC BY 2.0

Банги, 6 мая. Центральноафриканские журналисты фиксируют рост количества контактов оппозиционных политиков ЦАР с представителями Франции и ООН.

Очевидцы рассказывают, что каждый вечер из дома лидера партии «Союз за возрождение Центральноафриканской Республики» (URCA) Анисе-Жоржа Дологеле выезжают автомобили с символикой ООН.

По сведениям источника местного издания Ndjoni Sango, 27 апреля в штаб-квартире URCA состоялась встреча глав оппозиции и представителей коалиции COD-2020, которые обсуждали подкуп независимых депутатов. Сообщается, что посольство Франции выделяет на это 10 млн франков КФА. Также согласившимся политикам обещана долгосрочная виза в бывшую метрополию.

Вероятно, таким образом Париж намеревается восстановить позиции в ЦАР, утраченные после разгрома действовавшего под руководством экс-президента республики Франсуа Бозизе конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Еще одной частью этого плана является развернутая в ангажированных СМИ медиакампания, дискредитирующая работу инструкторов из РФ в африканской стране. Данные попытки уже осудили как должностные лица государства, так и представители общественных организаций.

Фирмен Нгребада
facebook.com  / @Ngrebada Firmin

Именно благодаря тренировкам у российских специалистов вооруженные силы страны смогли предупредить попытку госпереворота во время декабрьских выборов и обеспечить безопасность избирательного процесса. В дальнейшем армия ЦАР при поддержке руандийских военнослужащих и консультативной помощи инструкторов из РФ начала масштабную операцию, результатом которой стало уничтожение действовавших в государстве группировок.

Теперь, как отметил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров, главной задачей правительства республики является восстановление экономики.

африка цар
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 90192 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 79006 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 57546 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 44786 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 39316 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Весь мир / Оппозиция ЦАР наращивает взаимодействие с Францией и ООН на фоне разгрома боевиков
Рейтинг@Mail.ru