Банги, 6 мая. Центральноафриканские журналисты фиксируют рост количества контактов оппозиционных политиков ЦАР с представителями Франции и ООН.

Очевидцы рассказывают, что каждый вечер из дома лидера партии «Союз за возрождение Центральноафриканской Республики» (URCA) Анисе-Жоржа Дологеле выезжают автомобили с символикой ООН.

По сведениям источника местного издания Ndjoni Sango, 27 апреля в штаб-квартире URCA состоялась встреча глав оппозиции и представителей коалиции COD-2020, которые обсуждали подкуп независимых депутатов. Сообщается, что посольство Франции выделяет на это 10 млн франков КФА. Также согласившимся политикам обещана долгосрочная виза в бывшую метрополию.

Вероятно, таким образом Париж намеревается восстановить позиции в ЦАР, утраченные после разгрома действовавшего под руководством экс-президента республики Франсуа Бозизе конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Еще одной частью этого плана является развернутая в ангажированных СМИ медиакампания, дискредитирующая работу инструкторов из РФ в африканской стране. Данные попытки уже осудили как должностные лица государства, так и представители общественных организаций.

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Именно благодаря тренировкам у российских специалистов вооруженные силы страны смогли предупредить попытку госпереворота во время декабрьских выборов и обеспечить безопасность избирательного процесса. В дальнейшем армия ЦАР при поддержке руандийских военнослужащих и консультативной помощи инструкторов из РФ начала масштабную операцию, результатом которой стало уничтожение действовавших в государстве группировок.

Теперь, как отметил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров, главной задачей правительства республики является восстановление экономики.