Белый дом поддержал инициативу Украины о вступлении в НАТО

Вашингтон, 6 мая. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне поддерживают стремление Украины в НАТО.

Когда ее спросили, поддерживают ли в Администрации президента США Джо Байдена намерения Киева по членству в Североатлантическом альянсе, Жан-Пьер ответила утвердительно.

«Да, мы поддерживаем», — сказала представитель Белого дома.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд, сопровождавшая Энтони Блинкена в деловой поездке на Украину, во время встречи с депутатами Верховной рады посоветовала им не педалировать тему вступления в НАТО. Сам госсекретарь США во время своего трехминутного выступления акцентировал внимание на том, что Киеву необходимо бороться с коррупцией. А вот экс-глава Альянса Андерс Фог Расмуссен в бытность руководителя НАТО отмечал, что Украине, чтобы достичь стандартов блока, потребуется «очень много времени».