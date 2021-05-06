Заместитель Блинкена дала совет Киеву не педалировать тему НАТО

Киев, 6 мая. Вашингтон посоветовал Украине не педалировать тему НАТО. Об этом шла речь на переговорах депутатов Верховной рады и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Участником переговоров также был экс-президент Украины Петр Порошенко. Депутаты встречались с Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд. В ходе беседы бывший глава государства сделал упор на вступлении Украины в НАТО.

«Ответный сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст», — передает источник издания Strana.ua.

На этой встрече речь Блинкена длилась всего три минуты. Он заявил, что Киеву необходимо бороться с коррупцией, а Вашингтон поддержит эти действия.

Ранее российский дипломат, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что Зеленский встретился с Блинкеном для пиара внутри Украины.