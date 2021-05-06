Депутат Госдумы оценила слова госсека США о двух вызовах для Украины

Москва, 6 мая. Государственный секретарь США Энтони Блинкен снова пытается выдать белое за черное и переложить на Россию ответственность за действия американской стороны.

Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя слова Блинкена о «двух вызовах для Украины — России и «олигархах»». По ее словам, главной угрозой украинской независимости является не российская сторона, а Соединенные Штаты, которые «с момента распада СССР рассматривают эту страну как объект внешнего управления».

«Мы видим, что Блинкен в очередной раз пытается выдать белое за черное, переложить на РФ ответственность за действия американской стороны. Олигархи и коррупция — это постоянные спутники насаждаемой США по всему миру «колониальной демократии»», — подчеркнула депутат.

Ранее американский госсек встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, о чем сообщили в пресс-службе главы государства.