Олег Басилашвили рассказал, как значительна была для него работа с Владимиром Бортко

Москва, 7 мая. Сегодня советский и российский кинорежиссер, народный артист России и Украины Владимир Бортко празднует свой 75-й день рождения. О работе с выдающимся мастером в беседе с ФАН рассказал актер, народный артист СССР Олег Басилашвили.

Так, артист поведал, каким видит сложнейший труд профессионала, создающего кинопроизведение от и до.

«Человек, который называет себя режиссером и берет на себя неподъемный труд работы над фильмом, должен обладать в первую очередь одним талантом. Талантом убедительности и привлечения работающих с ним мастеров: как актеров, так и художников, и звукооператоров, и простых рабочих. Мало того, он должен обладать громадной смелостью и любовью к тому произведению, которое берется экранизировать. И вот эти качества есть у Владимира Владимировича», — поделился актер.

Кадр из сериала «Идиот» /

С юбиляром Олегу Басилашвили в свое время удалось поработать над двумя адаптациями русской литературы. Речь о сериалах «Идиот» (2003) по мотивам романа Ф. М. Достоевского и «Мастер и Маргарита» (2005) по мотивам романа М. А. Булгакова. Чтобы освоить такие серьезные литературные пространства, как говорит наш собеседник, творцу нужно настоящее мужество.

«В этой картине (сериале «Идиот». — Прим. ФАН) мне досталась очень неблагодарная роль. Бортко помог нащупать в ней то, что я называю представителем зрителя — нормального человека, который смотрит на тот ужас, что происходит на экране, и, обращаясь к моему герою, генералу Епанчину, задает себе те же самые вопросы, которыми задается он. Владимир Владимирович помог мне найти ту правду, которую было легко играть», — рассказал артист.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» /

Басилашвили вспомнил также и о съемках второй картины, где ему была доверена роль невероятного Воланда — ее актер называет одной из любимых. Без вмешательства режиссера персонажа бы не вышло: Бортко помог исполнителю нащупать ту единственную линию, которую можно протянуть через весь фильм.

«Я вспоминаю работу с ним как одну из самых интересных и значительных в своей жизни. Вспоминаю о днях, проведенных с ним, с большим удовольствием и желанием еще дальше и дальше с ним работать», — признался Басилашвили.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

В заключение актер тепло и искренне поздравил именинника с наступающим юбилеем.

«Сегодня я бы хотел пожелать ему удачи и возможностей снимать дальше. Пожелал бы денег, которые он истратил бы на создание нового шедевра. А его семье и маленькой дочке — всех тех качеств, которыми он обладает. Дай Бог ему здоровья, всего самого доброго! Володя, я тебя очень люблю, и спасибо тебе за все!» — подытожил народный артист.

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