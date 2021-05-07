Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 00:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:30
Украина
Его трясет от всего русского: украинский политик указал на главную фобию Зеленского
00:27
Шоу-бизнес
Лена Миро эмоционально вступилась за «опозорившуюся» Саеву
00:11
Экономика
Сбербанк подвел итоги развития карт «Мир» в 2020 году
00:09
Общество
Big Russian Boss пришел на подкаст к Поперечному без очков и маски
00:02
Общество
Олег Басилашвили рассказал, как значительна была для него работа с Владимиром Бортко
23:49
Общество
Ученые научились определять, кому грозит тяжелая форма COVID-19
23:48
Экономика
ЦБ РФ выявил более 1,5 тыс. финансовых пирамид в 2020 году
23:40
Общество
Байкал и сказочная Сибирь: чешская журналистка рассказала о поездке в Россию
23:30
Общество
Участники памятного автопробега Росгвардии прибыли в Осташков
23:29
Экономика
ЦБ сообщил о реструктуризации кредитов на сотни миллиардов рублей в 2020 году
23:07
Экономика
Новый порядок начисления социальной доплаты к пенсии утвердят в России
23:00
Россия
Яценюк назвал стену на границе с РФ «стоп-линией» для Русского мира
22:50
Политика
Блинкен не стал отвечать журналистам на вопрос об отключении России от SWIFT
22:47
Шоу-бизнес
Рэпер Ганвест проглотил живую рыбку
22:45
Экономика
Эксперты рассказали о правке, позволяющей россиянам увеличить пенсию на 4 тыс. рублей
22:24
Происшествия
Мужчину с ожогами 90% тела доставили в больницу в Москве
22:23
Весь мир
Министр обороны Чада сообщил о разгроме боевиков FACT
22:23
Экономика
Банк России рассказал о переходе россиян на наличные в пандемию
22:22
Политика
Киев выразил надежду на визит Байдена в 2021 году
22:13
Весь мир
Журналисты Камеруна назвали материал RFI о российских инструкторах сфабрикованным
Все новости
Наверх

Олег Басилашвили рассказал, как значительна была для него работа с Владимиром Бортко

Общество
Олег Басилашвили рассказал, как значительна была для него работа с Владимиром Бортко
facebook.com  /  Vladimir Bortko

Москва, 7 мая. Сегодня советский и российский кинорежиссер, народный артист России и Украины Владимир Бортко празднует свой 75-й день рождения. О работе с выдающимся мастером в беседе с ФАН рассказал актер, народный артист СССР Олег Басилашвили.

Так, артист поведал, каким видит сложнейший труд профессионала, создающего кинопроизведение от и до.

«Человек, который называет себя режиссером и берет на себя неподъемный труд работы над фильмом, должен обладать в первую очередь одним талантом. Талантом убедительности и привлечения работающих с ним мастеров: как актеров, так и художников, и звукооператоров, и простых рабочих. Мало того, он должен обладать громадной смелостью и любовью к тому произведению, которое берется экранизировать. И вот эти качества есть у Владимира Владимировича», — поделился актер.

Олег Басилашвили рассказал, как значительна была для него работа с Владимиром Бортко
Кадр из сериала «Идиот»  / 

С юбиляром Олегу Басилашвили в свое время удалось поработать над двумя адаптациями русской литературы. Речь о сериалах «Идиот» (2003) по мотивам романа Ф. М. Достоевского и «Мастер и Маргарита» (2005) по мотивам романа М. А. Булгакова. Чтобы освоить такие серьезные литературные пространства, как говорит наш собеседник, творцу нужно настоящее мужество.

«В этой картине (сериале «Идиот». — Прим. ФАН) мне досталась очень неблагодарная роль. Бортко помог нащупать в ней то, что я называю представителем зрителя — нормального человека, который смотрит на тот ужас, что происходит на экране, и, обращаясь к моему герою, генералу Епанчину, задает себе те же самые вопросы, которыми задается он. Владимир Владимирович помог мне найти ту правду, которую было легко играть», — рассказал артист.

Олег Басилашвили рассказал, как значительна была для него работа с Владимиром Бортко
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»  / 

Басилашвили вспомнил также и о съемках второй картины, где ему была доверена роль невероятного Воланда — ее актер называет одной из любимых. Без вмешательства режиссера персонажа бы не вышло: Бортко помог исполнителю нащупать ту единственную линию, которую можно протянуть через весь фильм.

«Я вспоминаю работу с ним как одну из самых интересных и значительных в своей жизни. Вспоминаю о днях, проведенных с ним, с большим удовольствием и желанием еще дальше и дальше с ним работать», — признался Басилашвили.

Олег Басилашвили рассказал, как значительна была для него работа с Владимиром Бортко
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

В заключение актер тепло и искренне поздравил именинника с наступающим юбилеем.

«Сегодня я бы хотел пожелать ему удачи и возможностей снимать дальше. Пожелал бы денег, которые он истратил бы на создание нового шедевра. А его семье и маленькой дочке — всех тех качеств, которыми он обладает. Дай Бог ему здоровья, всего самого доброго! Володя, я тебя очень люблю, и спасибо тебе за все!» — подытожил народный артист.

Ранее о совместной работе с актрисой Анной Алексахиной накануне ее дня рождения рассказал актер и музыкант Михаил Боярский. Он вспомнил ее веселый нрав и пожелал ей легкой игры на сцене.

владимир бортко олег басилашвили кинематограф
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 96137 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 84748 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 53910 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 41151 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 38508 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Все новости / Общество / Олег Басилашвили рассказал, как значительна была для него работа с Владимиром Бортко
Рейтинг@Mail.ru