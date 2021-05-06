Пьяный водитель насмерть сбил спикера «Анонимных алкоголиков» в Калифорнии

Сакраменто, 6 мая. Член программы «Анонимные алкоголики» с 15-летним стажем погиб под колесами машины, которой управлял пьяный водитель.

Рэй Галиндо страдал от алкогольной зависимости, но смог взять себя в руки. Годами он приходил на собрания АА и поддерживал тех, кто нуждался в этом. После очередной встречи Рэй разговаривал с новичком, сидя в открытом багажнике своего пикапа. В какой-то момент в него врезалась машина, за рулем которой находился 22-летний Брэкстон Хауз.

По данным правоохранителей, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Транспортное средство съехало с проезжей части и протаранило припаркованную машину Рэя. Брэкстон был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. У погибшего осталось три сына, одному из них всего девять лет, пишет New York Post.

Пьяный петербуржец сел за руль автомобиля и насмерть задавил свою мать. Трагедия произошла в дачном поселке. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, сообщал ФАН.