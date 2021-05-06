Ансамбль песни и пляски ВДВ в праздничные дни проведет концерты в честь 9 Мая

Москва, 6 мая. Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск в период с 6 по 10 мая 2021 года проведет грандиозные концерты в честь 9 Мая в трех субъектах Российской Федерации.

Праздничные мероприятия с участием артистов, посвященные 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в праздничные дни в Москве (в филиале № 1 ЦВКГ им. Бурденко и Центральном Совете ДОСААФ), на центральной площади Калуги и в городе Ессентуки Ставропольского края.

Как заявил начальник Ансамбля подполковник Владислав Твердый, новая концертная программа называется «Поклонимся великим тем годам!» и включает в себя произведения отечественных авторов, посвященные военной тематике, в частности, силам ВДВ. Впервые с данным репертуаром участники ансамбля выступили в середине апреля в Симферополе, в ходе участия в праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения Крыма от германских войск.

Ранее сообщалось, что граждане РФ в Сирии получили подарки в преддверии Дня Победы.