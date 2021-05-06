Политолог Владимир Соловейчик рассказал, почему идеи нацизма являются привлекательными для молодого поколения и что этому явлению можно противопоставить. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Реабилитация нацизма в Европе. Насколько реальна угроза?». В обсуждении принял участие также организатор «Бессмертного полка Юрмалы», председатель объединения «Новое согласие» Янис Кузинс.

Украина, Латвия, Эстония, Литва — страны, в которых пособники нацистской Германии и даже члены подразделений СС стали героями. Примечательно, что такая политика исходит из высших кабинетов власти. Так, например, организатор «Бессмертного полка Юрмалы» сообщил Янис Кузинс, что многие латышские политики чтят легионеров «Ваффен СС».

«Для Латвии возрождение нацизма может стать угрозой. Все зависит от политических сил, которые сегодня находятся во власти. Так, например, спикеры парламента, министр культуры и другие отмечают 16 марта — день латышского легиона «Ваффен СС». Они участвуют в шествиях и всячески поддерживают подобные в мероприятия. Они же также являются авторами всех возможных резолюций и санкций против георгиевских ленточек, Российской Федерации. Есть определенные силы в правительстве, которая, если будет набирать популярность, может стать проблемой», — указал Янис Кузинс.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

В свою очередь политолог Владимир Соловейчик рассказал, почему идея нацизма привлекательна для молодежи. По его словам, у молодого поколения отсутствует самостоятельная мыслительная культура.

«Мы знаем, что гитлеровские штурмовики состояли из людей моложе 30 лет. Понятно почему — шествия, форма и пафос, возвышающий над повседневностью. Что характерно — отсутствие самостоятельной мыслительной культуры: думать и разбираться не нужно, поскольку вождь за тебя все скажет, он даст твердый ориентир и освободит от такой химеры, которую Геббельс называл совестью. Он так и говорил: «Мы освобождаем вас от химеры по имени совесть». Мы знаем, что эта схема до сих пор работает», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также Владимир Соловейчик рассказал, как с этим явлением нужно бороться. По его мнению, молодому поколению необходимо доносить правду о преступлениях нацисткой Германии.

«Что этому можно противопоставить? Прежде всего — правду о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и о том, что творят их наследники сейчас в Донбассе. Мы ведь помним телесериал «Семнадцать мгновений весны». Там есть эпизод, где нацистский солдат, Хельмут, который увидел, как издеваются над ребенком русской радистки Кэт, положил из пистолета солдат СС. Это была последняя капля. Перелом произошел в 1941 году в Смоленске, когда его заставили расстреливать мирных советских граждан — стариков и детей. Сломался он именно на этом. Бывает такое, что человек действительно попал в нацистское движение по ошибке, случайно. Но если у него осталась хоть крупица совести, то, понаблюдав за реальными преступлениями своих соратников, в нем может проснуться эта совесть. Мы помним такие примеры в период ВОВ по деятельности немецких антифашистов национального комитета «Свободная Германия». Это были солдаты, офицеры и даже генералы», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, почему после краха Советского Союза нет новых великих фильмов о войне.