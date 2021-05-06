Путин заявил, что надежность вакцины Moderna будет понятна только через 10 лет

Москва, 6 мая. Вакцина от компании Moderna была признана лучшим препаратом от коронавируса специалистами Всемирного конгресса вакцин. Президент России оценил ее надежность.

Надежность противокоронавирусной вакцины от компании Moderna станет понятна лишь через десять лет, в то время как российские препараты надежны уже сейчас. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. При этом глава государства выразил надежду на эффективность препарата.

«Правда, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов», — подчеркнул президент.

Всемирный конгресс вакцин прошел в онлайн-формате. В его рамках был выбран лучший препарат от коронавирусной инфекции. Помимо вакцины от Moderna, в шорт-лист также вошла разработка Центра имени Н.Ф. Гамалеи — российский препарат «Спутник V».