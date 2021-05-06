Вирусолог Альтштейн призвал не пренебрегать средствами дезинфекции

Москва, 6 мая. О применении антисептиков для предотвращения заражения коронавирусом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Специалист объяснил, почему меры предосторожности, которые в прошлом году рекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), оказались некорректными. Речь идет о совете протирать поверхности дезинфицирующими растворами.

По словам Альтштейна, исследования не учитывали влияния ультрафиолетового излучения и потоков воздуха, которых не было в лабораторных условиях. В результате коронавирус сохранял опасность во время опытов дольше, чем это происходит в жизни.

В интервью «ПолитРоссии» вирусолог рекомендовал вместо протирания поверхностей сосредоточиться на дезинфекции рук. Он считает, что риск заражения через руки минимальный, однако это не означает, что нужно пренебрегать их обработкой.

Россия ранее зарегистрировала четвертую по счету вакцину против COVID-19 — однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».