Жители Латвии собирают деньги, чтобы в День Победы зажечь Вечный огонь по всей стране. Об этом заявил в рамках пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Реабилитация нацизма в Европе. Насколько реальна угроза?» организатор «Бессмертного полка Юрмалы», председатель объединения «Новое согласие» Янис Кузинс.

По словам общественника, власти Латвии 8 мая отмечают День победы над нацизмом и день памяти жертв Второй мировой войны. Но, например, в 2020 году, отметил Янис Кузинс, депутаты и министры ездили на братское кладбище в Лестене, чтобы возложить цветы погибшим легионерам «Ваффен СС».

«Официальные власти отмечают 8 мая. Это считается траурной датой, когда вспоминают жертв. Официальные власти ездят в Саласпилс, возлагают цветы. Но есть и провокационные вещи. В прошлом году министры и депутаты ездили на братское кладбище в Лестене, где похоронены легионеры «Ваффен СС», — сказал спикер.

В свою очередь, заявил Янис Кузинс, 9 Мая является в Латвии национальным праздником. Он рассказал, что неравнодушные латыши бьются за День Победы следующим образом — они каждый год за свой счет восстанавливают Вечный огонь по всей стране. Официальные власти этим не занимаются, потому что не считают 9 Мая своим праздником.

«9 мая — народный праздник, праздник Победы. В Риге, в Юрмале всегда были шествия «Бессмертного полка». Где было возможно — восстанавливали Вечный огонь. Он обычно отключен, но люди собирали деньги, платили газовым компаниям, чтобы зажечь Вечный огонь. В Риге 9 мая — праздник, с салютом. Также приезжают с концертом из России различные группы. Если в Риге проживает 800 тыс. человек, то к памятнику Освободителям, по данным полиции, приходит где-то 250 тыс. рижан. Вечный огонь в Латвии содержится за счет простых людей, местные власти в этом не участвуют, потому что это не их праздник, не их символы», — резюмировал Янис Кузинс.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что жители Украины рассказали о своем отношении ко Дню Победы.