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Бельгийский вирусолог оценил эффективность российского «Спутника V» и американской Moderna

  /   Обновлено: 06 мая 2021 19:21
Общество
Бельгийский вирусолог оценил эффективность российского «Спутника V» и американской Moderna
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Брюссель, 6 мая. Первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» оценил вирусолог из Бельгии Марк ван Ранст.

Он сравнил препарат с вакциной американского производителя Moderna. По словам специалиста, «Спутник V» ничуть не уступает препарату из США.

Также Марк ван Ранст прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин, который признал Moderna победителем в номинации «Лучшая новая технология/платформа для вакцины». Вирусолог призвал не придавать этому особого значения, поскольку на таком уровне «вмешивается геополитика», пишет РИА Новости.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что вакцину Moderna могли создать и российские специалисты, уехавшие в США. По его словам, победа, которую американцы считают заслуженной, построена, в том числе и на российских мозгах.

вакцина Спутник V moderna
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