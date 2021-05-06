США поддерживают вступление Украины в НАТО

Киев, 6 мая. Соединенные Штаты снова подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

По его словам, украинская сторона получила очередное подтверждение полной поддержки США получения Киевом ПДЧ.

«Но в Альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс одобряет решение Евросоюза присоединить США, Норвегию и Канаду к программе оборонного партнерства.