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Австрия предложила Чехии поддержку в обеспечении работы посольства в РФ

Политика
Австрия предложила Чехии поддержку в обеспечении работы посольства в РФ
guide.travel.ru  /  Gryffindor CC BY

Прага, 6 мая. Австрия готова помочь Чехии в обеспечении работы посольства страны в Москве, после того как власти России выслали 20 сотрудников дипмиссии.

Об этом рассказал австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг, находясь в Чехии с рабочим визитом. По его словам, Вена координирует свои шаги в солидарности с чешской стороной и другими странами — членами Евросоюза.

«Мы предложили (Чехии. — Прим. ред.), например, конкретную поддержку при посредстве австрийского посольства в Москве, чтобы было можно поддержать работу (чешского дипломатического. — Прим. ред.) представительства (в РФ. — Прим. ред.)», — подчеркнул Шалленберг.

Ранее сообщалось, что оппозиция Чехии выступила за уход вице-премьера страны и главы МВД Яна Гамачека в отставку после того, как он пытался «торговаться» с Россией.

россия австрия чехия
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