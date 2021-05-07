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Маркетолог Григорьев назвал главную проблему компании Apple

Общество
Маркетолог Григорьев назвал главную проблему компании Apple
pxhere.com  / 

У Apple осталось не более года на то, чтобы выжить на мировом рынке гаджетов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Иван Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что детище Стива Джобса стало фигурантом судебного разбирательства о характеристиках защиты смартфонов этого бренда от влаги.

«Безусловно, Apple — выдающаяся компания. Она заслуживает тех денег, которые зарабатывает. Однако даже эти неприятности в суде не самая большая проблема, которая сегодня стоит перед ней. Есть такое понятие — кривая жизненного цикла. Оно применимо и к фирмам, и к даже к живым организмам. Перед каждой успешной бизнес-структурой рано или поздно встает необходимость найти новый проект, который станет локомотивом для дальнейшего развития», — сообщил специалист.

Николай Григорьев отметил, что данная проблема остро встала не только перед компанией из Купертино.

«Все производители сегодня находятся в подобном поиске. В последнее время в центре внимания оказалась концепция гаджетов, которые можно носить на себе, но и тут не все так просто. К тем же Google Glass пользователи оказались не готовы. Главная проблема была не технологическая, а социальная. Как выяснилось, людям не очень приятно от мысли, что гаджет на лице собеседника может вести видеосъемку их общения», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог Григорьев назвал главную проблему компании Apple
facebook.com  / Николай Григорьев

В завершение он подчеркнул, что даже известному своими революционными решениями IT-гиганту вовсе не стоит делать ставку лишь на один фактор.

«Разработчики в компании Apple при создании нового флагманского продукта, должны добиться совпадения технологического решения с готовностью социума принять это. Если удастся сделать это в течение года, то у них есть будущее», — резюмировал маркетолог.

Ранее Николай Григорьев объяснил, как IT-гиганты США сами вырыли себе могилу.

apple григорьев маркетолог
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