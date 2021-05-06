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Афроамериканец прикрывался новорожденным сыном от пуль полицейских

Происшествия
Афроамериканец прикрывался новорожденным сыном от пуль полицейских
из личного архива  /  Serge Kass

Бейкер, 6 мая. Обвиняемый в убийстве двух человек афроамериканец прикрывался четырехмесячным сыном во время перестрелки с полицейскими.

По данным правоохранителей, 30-летний Эрик Дерелл Смит смертельно ранил бывшую девушку и ее племянника в пригороде Бейкера. После этого его заметили у границы штатов Луизиана и Миссисипи. Полиция начала погоню, которая закончилась в округе Харрисон.

Мужчина использовал сына в качестве живого щита, подставляя его под выстрелы офицеров. Смит был застрелен на месте, а ребенок скончался в больнице на следующее утро, пишет New York Post.

В американском штате Джорджия полицейские застрелили афроамериканца, который ненавидел насилие и никогда не имел конфликтов с правоохранительными органами. Они прибыли на вызов женщины, которая заявила о «чернокожем мужчине с ножом, который забрался в пустой дом». Оказалось, что жилище принадлежало ему уже более 15 лет, сообщал ФАН.

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