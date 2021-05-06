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Должность гендиректора Tesla принесла Илону Маску 11 млрд долларов в 2020 году

Экономика
Должность гендиректора Tesla принесла Илону Маску 11 млрд долларов в 2020 году
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Пало-Альто, 6 мая. Руководитель компании по производству электрокаров Илон Маск сможет конвертировать свой доход в реальные деньги только после достижения Tesla определенных показателей.

Занимая должность генерального директора Tesla, Маск заработал в прошлом году около 11 млрд долларов, пишет журнал Forbes. Однако бизнесмен получает вознаграждение опционами на акции — это прописано в его контракте.

Миллиардер не имеет возможности конвертировать свой доход в деньги, поскольку должен владеть акциями не менее пяти лет. При достижении всех оговоренных целей компании Маск получит право выкупить 101,2 млн акций Tesla, стоимость которых в настоящее время составляет 67,9 млрд долларов.

Основатель компаний Tesla и SpaceX попробует себя в роли ведущего музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live на канале NBC. Выпуск с участием Маска выйдет в телеэфир 8 мая.

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